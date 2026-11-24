Την Κυριακή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ιδιαίτερα έντονο κρύο, καθώς θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές βροχές θα κυλήσει η Τετάρτη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα στα βόρεια. Από την Πέμπτη, ωστόσο, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να μεταβάλλεται, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Πέμπτη και την Παρασκευή, όμως το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική επιδείνωση, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα έντονο την Κυριακή.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

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Την Τετάρτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στη δυτική Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες. Αντίστοιχα, στο Ιόνιο ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κατά τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πιο αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους με την ίδια ένταση. Εξαίρεση θα αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα βόρεια δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν εκεί τους 12 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια τοπικά τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί, κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, θα σημειωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο αυξημένες, κυρίως από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

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Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα και στα βόρεια. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στο Ιόνιο με εντάσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και στο Αιγαίο αρχικά 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση από το μεσημέρι και τοπικές εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

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Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή, στα δυτικά τμήματα της χώρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ κατά διαστήματα τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, με πιθανότητα παροδικών βροχών κατά τόπους στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς, ενώ τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει και τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Έντονη επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο οι βροχές και οι καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει πτώση από τα βόρεια. Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Την Κυριακή η επιδείνωση του καιρού θα γίνει ακόμη πιο έντονη, με περισσότερες και ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες στο σύνολο της χώρας. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας, κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και το κρύο θα γίνει ιδιαίτερα έντονο.