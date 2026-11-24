Η μαροκινή πλευρά φέρεται να έχει καταγγείλει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της ομοσπονδίας της Σενεγάλης με τον δικαστή Ούλριχ Χάας

Νέες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η δικαστική διαμάχη γύρω από τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), καθώς η μαροκινή πλευρά φέρεται να έχει καταγγείλει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, Αμπντουλαγιέ Φαλ, και έναν από τους τρεις δικαστές που έχουν αναλάβει να εξετάσουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μαροκινή πλευρά, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (22/11) και διήρκεσε αρκετά λεπτά. Συγκεκριμένα, φέρεται να συνομιλητής του Φαλ να ήταν ο Γερμανός νομικός Ούλριχ Χάας, ένας από τους τρεις δικαστές του CAS που εξετάζουν την υπόθεση.

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Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου φέρεται να απέστειλε επίσημη επιστολή στο CAS, γνωστοποιώντας το περιστατικό και εκφράζοντας τις επιφυλάξεις της, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη επικοινωνία και προκύψει ζήτημα παραβίασης της διαδικαστικής ανεξαρτησίας των διαιτητών, ενδέχεται να δημιουργηθούν σοβαρά ερωτήματα για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Μάλιστα, σε περίπτωση που η μαροκινή πλευρά προσφύγει στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας κατά της απόφασης του CAS, το ζήτημα θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη νομική διάσταση. Το συγκεκριμένο δικαστήριο εξετάζει κυρίως ζητήματα διαδικασίας και όχι την ουσία της αθλητικής διαφοράς.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η δικαστική διαμάχη γύρω από τον τελικό του AFCON ενδέχεται να αποκτήσει νέο κεφάλαιο.

Την ίδια ώρα έχουν εμφανιστεί δημοσιεύματα ότι η Σενεγάλη είναι τελικά η νικήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με το CAS να ανατρέπει την απόφαση της AFCON.