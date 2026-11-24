Το ΑΣΕΑΔ μείωσε την ποινή του τριφυλλιού, με αποτέλεσμα να επιστραφούν στην ομάδα οι δυο βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί από τη βαθμολογία πέρυσι.

Το ΑΣΑΕΔ έκανε δεκτή την έφεση που είχε καταθέσει ο Παναθηναϊκός για τις ποινές που της είχαν επιβληθεί μετά τον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό. Με την απόφασή του, ακύρωσε την αφαίρεση δυο βαθμών από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος, αλλά και το πρόστιμο των 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά τα όσα συνέβησαν στον πέμπτο τελικό της περσινής σεζόν στο ΣΕΦ, στις 13 Ιουνίου, και το επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Μετά τα γεγονότα της αναμέτρησης, ο αθλητικός δικαστής είχε επιβάλει και στις δυο ομάδες αφαίρεση δύο βαθμών και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

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Για τον Παναθηναϊκό είχε επιβληθεί επίσης ποινή τεσσάρων αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών. Σε πρώτο στάδιο, το ΑΣΕΑΔ είχε μειώσει την ποινή της έδρας από τέσσερις σε τρεις αγωνιστικές, ενώ πλέον έκανε δεκτή την έφεση και για τις υπόλοιπες κυρώσεις.

Έτσι, οι δυο βαθμοί επιστρέφουν άμεσα στον Παναθηναϊκό και θα υπολογίζονται κανονικά στη φετινή βαθμολογία της Stoiximan GBL, αλλάζοντας τα δεδομένα.

Η νέα βαθμολογία της Stoiximan GBL

ΠΑΟΚ – 16 βαθμούς Παναθηναϊκός AKTOR – 15 βαθμούς Άρης – 14 βαθμούς Ολυμπιακός – 13 βαθμούς Περιστέρι Betsson – 13 βαθμούς Καρδίτσα – 12 βαθμούς Κολοσσός Ρόδου – 12 βαθμούς Δόξα Λευκάδας – 11 βαθμούς ΑΕΚ – 11 βαθμούς Ηρακλής – 11 βαθμούς Μύκονος Betsson – 10 βαθμούς Μαρούσι – 10 βαθμούς Vikos Φalcons – 9 βαθμούς Προμηθέας Πάτρας – 9βαθμούς