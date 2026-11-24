Ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ βρέθηκε στο γήπεδο για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές μετά τη νίκη που κρατάει την ομάδα εντός στόχου 4άδας

Ο Θεόδωρος Καρυπίδης έδωσε το «παρών» στην Τρίπολη για την αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα.

Η αλήθεια είναι ότι ότι ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ δεν συνηθίσει να ακολουθεί την ομάδα στα παιχνίδια εκτός Θεσσαλονίκης. Ωστόσο χθες είδε από κοντά τη νίκη που κρατάει την ομάδα εντός στόχου 4άδας και μάλιστα στιγμές μετά το φινάλε του ματς πάτησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

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Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν φυσικά η αγκαλιά του με τον Λορέν Μορόν, την οποία… έπιασε ο φωτογραφικός φακός. Μία κίνηση που έχει τη σημασία της δεδομένου των όσων έχουν ακουστεί αλλά και της δεύτερης δύσκολης χρονιάς του Ανδαλουσιανού στη Θεσσαλονίκη, λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.