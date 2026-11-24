Δύο γυναίκες του προσωπικού καθαριότητας τραυματίστηκαν από τον ανήλικο δράστη στο Κραγκούγιεβατς και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους γιατρούς

Ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/11/2026) σε τεχνικό σχολείο στην πόλη Κραγκούγιεβατς της Σερβίας, με δράστη έναν 17χρονο μαθητή, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές.

Γύρω στις 09:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος), ο ανήλικος εισέβαλε στον χώρο υποδοχής του σχολικού συγκροτήματος και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με όπλο. Από καθαρή σύμπτωση αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τους μαθητές, καθώς εκείνη την ώρα βρίσκονταν ήδη μέσα στις αίθουσες και παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους.

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Από τα πυρά τραυματίστηκαν δύο γυναίκες του προσωπικού καθαριότητας. Η μία φέρει τραύμα από σφαίρα, ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε από σπασμένα τζάμια. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της περιοχής, με τους γιατρούς να αναφέρουν πως η υγεία τους είναι εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία σε κοντινό σημείο έσπευσαν αμέσως, ακινητοποίησαν τον 17χρονο (σύμφωνα με αναφορές, το όπλο του έπαθε εμπλοκή) και του πέρασαν χειροπέδες. Τα κίνητρα της πράξης του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σχολείο ερευνώντας τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Το περιστατικό ξυπνά μνήμες από την ανείπωτη τραγωδία του Μαΐου του 2023 στο Βελιγράδι, όταν ένας 13χρονος μαθητής είχε ανοίξει πυρ στο δημοτικό σχολείο «Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ», αφαιρώντας τη ζωή από εννέα συμμαθητές του και τον φύλακα, και τραυματίζοντας ακόμη έξι άτομα.

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