Το βιβλίο των 160 σελίδων εστιάζει κυρίως στην πνευματική ζωή και την ποιμαντική δράση του ποντίφικα - Το όνειρο με την είσοδο στην κόλαση και η πνευματική κρίση που βίωσε το 2021- 22

Άγνωστες πτυχές της πνευματικής ζωής του Πάπα Φραγκίσκου, καθώς και μια βαθιά προσωπική κρίση που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Βατικανό, αποκαλύπτονται μέσα από τα ημερολόγια του ποντίφικα, τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά σε βιβλίο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος κρατούσε κατά διαστήματα προσωπικές σημειώσεις από το 1992 έως το 2024, αρχικά κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επισκόπου στην Αργεντινή και εν συνεχεία μετά την εκλογή του στον παπικό θρόνο. Μέρος αυτών των καταγραφών περιλαμβάνεται στο βιβλίο «The Private Diary of Pope Francis», το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη. Την επιμέλεια και τον σχολιασμό του έργου ανέλαβε ο καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, συμπατριώτης και εκ των στενότερων συνεργατών του Ποντίφικα.

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The late Pope Francis suffered a two-year spiritual crisis starting in 2021 when he felt tempted by the Devil and struggled with how to wield power over the Catholic Church, a new collection of his private diaries revealed https://t.co/XnnqFyxxpO — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

Το βιβλίο των 160 σελίδων εστιάζει κυρίως στην πνευματική ζωή και την ποιμαντική δράση του Πάπα. Παράλληλα, περιλαμβάνει ιδιαίτερα προσωπικές αναφορές, όπως εμπειρίες που ο ίδιος περιέγραφε ως συναντήσεις με τον διάβολο, ένα όνειρο με την είσοδο στην κόλαση, καθώς και την πνευματική κρίση που βίωσε το 2021 και το 2022, όταν προβληματιζόταν για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του.

Οι τρεις συναντήσεις με τον διάβολο και η εικόνα της κόλασης

Σύμφωνα με ημερολογιακές καταγραφές, ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε σε «συχνές δαιμονικές επιθέσεις», περιγράφοντας τρεις περιστάσεις κατά τις οποίες, όπως πίστευε, ήρθε αντιμέτωπος με τον διάβολο. Οι δύο πρώτες σημειώθηκαν κατά τη θητεία του ως αρχιεπισκόπου στο Μπουένος Άιρες, ενώ η τρίτη το 2018, κατά τη διάρκεια της παποσύνης του.

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Ο Φραγκίσκος περιέγραφε τα μάτια του διαβόλου ως μάτια που «έβγαζαν φωτιά», ενώ τα χαρακτήριζε «απειλητικά» και «παραπλανητικά».

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τα μάτια του τις δύο πρώτες φορές — από το αυτοκίνητο, όταν επέστρεφα στο σπίτι, και στο υπερώο της χορωδίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ωστόσο, επανεμφανίζεται πάντα σε διαφορετικές καταστάσεις», έγραψε σε καταχώριση της 18ης Αυγούστου 2024.

Η τρίτη εμπειρία, κατά την περιγραφή του, σημειώθηκε μετά την επιστροφή του από επίσκεψη στη Χιλή το 2018, ένα ταξίδι που είχε επισκιαστεί από το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας.

"The Private Diary of Pope Francis" brings together notes written by Jorge Mario Bergoglio in his planner between 1992 and 2024. Edited by Cardinal Victor Manuel Fernández, the book is being released in five languages for distribution in 94 countries, published in English by Penguin Random House in the US and the UK. Διαφήμιση November 24, 2026

Σε καταχώριση της 24ης Ιανουαρίου 2021, ο Πάπας ανέφερε ότι, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια συνάντησης, είδε και άκουσε τον διάβολο να του λέει: «Τώρα απέκτησα όλα όσα ήθελα». Περιέγραψε τη φωνή του ως ιδιαίτερα τραχιά και δυνατή, σημειώνοντας ότι ο Θεός τού έδωσε την ευκαιρία να αποχωρήσει από τη συνάντηση, απελευθερώνοντάς τον.

Το ημερολόγιο περιλαμβάνει επίσης την περιγραφή ενός ονείρου, στο οποίο ο Φραγκίσκος είδε, όπως έγραψε, «την είσοδο στην κόλαση». Η εμπειρία σημειώθηκε το 2018 και ο ίδιος την περιέγραψε ως μια μορφή «ειδωλολατρικής αποπλάνησης σε πλήρη ισχύ».

«Κοίταξα μέσα για να δω λίγο και τρομοκρατήθηκα. Ήταν πριν πάω για ύπνο. Άρπαξα το κομποσκοίνι σαν όπλο. Ευχαριστώ τον Κύριο για αυτή τη βοήθεια», έγραψε.

Η πνευματική κρίση και ο φόβος της κατάχρησης εξουσίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του Πάπα Φραγκίσκου στην πνευματική κρίση που, σύμφωνα με το βιβλίο, αντιμετώπισε την περίοδο 2021-2022. Ο ίδιος τη συνέδεε με έναν πειρασμό ή μια «περιέργεια» για την εξουσία και την επιθυμία να κατανοήσει τι σημαίνει η άσκηση της δικής του δύναμης.

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Όπως εξηγείται στις καταγραφές, η κρίση συνδεόταν επίσης με ζητήματα διοίκησης, την πίεση που προκαλούσαν οι αποφάσεις που έπρεπε να λάβει, αλλά και με αισθήματα πνευματικής ξηρασίας και εγκατάλειψης.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτόν τον πειρασμό, ο Πάπας επιδίωξε να επιδείξει μεγαλύτερη ταπεινότητα και υπομονή. Μάλιστα, επέλεξε να διατηρήσει στις θέσεις τους πρόσωπα της κεντρικής διοίκησης της Εκκλησίας, ακόμη και όταν υπήρχαν εκτιμήσεις ότι υπονόμευαν την παποσύνη του.

Ο καρδινάλιος Φερνάντες περιγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας επίσκοπος ρώτησε τον Φραγκίσκο γιατί δεν είχε απομακρύνει κάποιο πρόσωπο της Ρωμαϊκής Κουρίας, το οποίο τον επέκρινε δημόσια και ακολουθούσε προσωπική ατζέντα.

Μετά από μια παρατεταμένη σιωπή, ο πάπας εξήγησε ότι αισθανόταν έντονα πως ο Θεός δεν ήθελε να γίνει ένας «μαριονετίστας», ο οποίος χρησιμοποιεί και χειραγωγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με τις προσωπικές του επιθυμίες. Για αυτόν τον λόγο, προτίμησε να αφήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο στη θέση του.

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Pope Francis suffered a spiritual crisis during his papacy in which he saw visions of the devil and hell while struggling with how to exercise power, newly published diaries of the late pontiff reveal. https://t.co/Mxjo26tXm1 — CNN (@CNN) November 24, 2026

Σε άλλη καταχώριση, στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ο Φραγκίσκος σημείωνε ότι αντιστάθηκε στον πειρασμό να αντιμετωπίζει τους άλλους «σαν μαριονέτες».

«Αυτή η αίσθηση αυτάρκειας και ότι μπορώ να λύσω τα πάντα με οδήγησε στις πύλες της κόλασης. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα που την είδα», είχε γράψει το 2018.

Ο Φερνάντες εξηγεί ότι η κρίση του Πάπα συνδεόταν με το ζήτημα της εξουσίας και την επιθυμία να διαπιστώσει κανείς πώς είναι να ασκεί τη δική του δύναμη. Ως μέλος του Τάγματος των Ιησουιτών, ο Φραγκίσκος επιδίωκε διαρκώς την πνευματική διάκριση, εξετάζοντας αν οι πράξεις του υπηρετούσαν το προσωπικό του συμφέρον ή το κοινό καλό.

Σκάνδαλο κακοποίησης στη Χιλή: Οι εξελίξεις και η διαδοχή

Οι ημερολογιακές καταγραφές περιλαμβάνουν και αναφορές στο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση της Χιλής το 2018.

Τότε, ο Φραγκίσκος είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή είχε απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος επισκόπου, ο οποίος κατηγορούνταν ότι γνώριζε και συγκάλυπτε περιστατικά κακοποίησης όταν ήταν ιερέας. Ο πάπας στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση και κάλεσε όλους τους επισκόπους της χώρας στη Ρώμη. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, εκείνοι υπέβαλαν μαζικά τις παραιτήσεις τους.

«Συντετριμμένος από την κατάσταση στη Χιλή και τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο. Έπεσα από το ράντζο τότε», έγραψε ο Φραγκίσκος, αναφερόμενος στη συνειδητοποίηση της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης τις θετικές σκέψεις του για τον καρδινάλιο Ρόμπερτ Πρέβοστ, τον μετέπειτα πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τον οποίο είχε φέρει στο Βατικανό για να ηγηθεί του τμήματος που είναι αρμόδιο για τους διορισμούς επισκόπων.

Ο Φραγκίσκος τον χαρακτήριζε «έναν σπουδαίο ποιμένα, έναν γενναιόδωρο ιεραπόστολο και έναν άμεμπτο άνθρωπο».

Pope Francis, Saint Peter’s Square, Vatican City – 27 August 2014



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Θετικά σχόλια είχε κάνει και για επικριτές του, όπως ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Σάρα, για τον οποίο μιλούσε με αναγνώριση της πνευματικής του ευαισθησίας, αλλά και ο Γερμανός καρδινάλιος Γκέρχαρντ Μίλερ, τον οποίο περιέγραφε ως έναν άνθρωπο που «φαίνεται επιθετικός, αλλά είναι καλός».

Η εξάντληση και η αφοσίωση στην αποστολή του

Οι καταγραφές αποτυπώνουν, παράλληλα, την έντονη αφοσίωση του Φραγκίσκου στα καθήκοντά του, αλλά και τη σωματική και πνευματική εξάντληση που συχνά βίωνε. Ο Πάπας σπάνια λάμβανε άδεια, ενώ δεν περνούσε τις διακοπές του εκτός Βατικανού.

Το 2019 είχε περιγράψει τον εαυτό του ως «εξαντλημένο, σχεδόν χωρίς πνευματική υποστήριξη και χωρίς σημείο αναφοράς».

Ο καρδινάλιος Φερνάντες επισημαίνει ότι οι προσωπικές καταγραφές αποσκοπούν στην αποκάλυψη του εσωτερικού κόσμου του Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, ο οποίος εξελέγη πάπας στις 13 Μαρτίου 2013, λαμβάνοντας το όνομα Φραγκίσκος.

Ο ποντίφικας απεβίωσε τη Δευτέρα του Πάσχα, 21 Απριλίου 2025, σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από νοσηλεία λόγω διπλής πνευμονίας. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 26 Απριλίου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρουσία χιλιάδων πιστών και ηγετών από όλο τον κόσμο.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο του Βατικανού, ενώ η αγγλόφωνη έκδοσή του διατίθεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά από την Image Books, εκδοτικό σήμα του Penguin Random House Christian Publishing Group.