Η Ιταλίδα influencer εξομολογείται πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τις προσωπικές της δοκιμασίες επειδή όλοι οι άλλοι είχαν ήδη εκφράσει την άποψή τους

Για πρώτη φορά ανοιχτά για τις πιο σκοτεινές στιγμές της διαδρομής της, τη μάχη της με την κατάθλιψη, το σκάνδαλο του χριστουγεννιάτικου γλυκού «pandoro» και το διαζύγιό της από τον Φέντεζ μιλά η Κιάρα Φεράνι, μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Chiara».

Η διάσημη Ιταλίδα influencer φέρνει στο φως αθέατες πλευρές της ζωής της, τις οποίες κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Στην παραγωγή αυτή, η Φεράνι εξομολογείται το ψυχολογικό βάρος που κουβαλούσε προκειμένου να προβάλλει μια αψεγάδιαστη εικόνα στα social media, τις εσωτερικές της ανασφάλειες, αλλά και την κατάρρευση που βίωσε όταν ξέσπασε η κρίση που κλόνισε συθέμελα τόσο την καριέρα όσο και την οικογένειά της.

Κατά την επίσημη παρουσίαση του φιλμ σε περίπου 200 καλεσμένους στον χώρο Nilufar Depot του Μιλάνου την Κυριακή, η ίδια εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να τοποθετηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, ενώ όλοι είχαν εκφράσει την άποψή τους, εκείνη παρέμενε η μόνη που δεν είχε μιλήσει. Το έργο, διάρκειας 106 λεπτών, φέρει την υπογραφή της Endemol Shine Italy, τη σκηνοθεσία του Λεάντρο Μανουέλ Εμέδε και τη συμβολή της Κάρμεν Βογκάνι, ενώ πέρα από την προσωπική της εξομολόγηση, φιλοξενεί και δηλώσεις προσώπων που την είχαν επικρίνει έντονα.

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Η δικαστική περιπέτεια για το «Pandorogate»

Κεντρικός άξονας του ντοκιμαντέρ είναι η πολύκροτη υπόθεση προώθησης του παραδοσιακού γλυκού παντόρο, η οποία την έφερε αντιμέτωπη με τις ιταλικές δικαστικές αρχές. Η Εισαγγελία του Μιλάνου της είχε απαγγείλει κατηγορίες για διακεκριμένη απάτη, υποστηρίζοντας ότι παραπλάνησε το καταναλωτικό κοινό αφήνοντας να εννοηθεί πως τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατίθεντο για φιλανθρωπικό σκοπό, ζητώντας μάλιστα την καταδίκη της σε φυλάκιση 20 μηνών.

Τελικά, στις 14 Ιανουαρίου 2026, η Φεράνι αθωώθηκε, καθώς ο δικαστής Ίλιο Μανούτσι Πατσίνι απέρριψε το κατηγορητήριο. Παρά την απαλλαγή της, η Ιταλίδα επιχειρηματίας δίνει ακόμη μάχη για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των θαυμαστών της, αριθμώντας σήμερα 27,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 6,5 εκατομμύρια στο TikTok.

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Η διάλυση του γάμου της με τον Φέντεζ

Ένα μεγάλο κεφάλαιο του ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στον πρώην σύζυγό της, Φέντεζ. Η Φεράνι καταλογίζει στον Ιταλό ράπερ ότι την πρόδωσε και την άφησε αβοήθητη τη στιγμή που βίωνε τη μεγαλύτερη επαγγελματική της κρίση. Περιγράφει τη βίαιη μετάβαση από την απόλυτη διεθνή καταξίωση, τις συνεργασίες με κορυφαίους οίκους μόδας και τη σκηνή του Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, στην κατάθλιψη, την επαγγελματική κατάρρευση και το τέλος της σχέσης τους, προσπαθώντας παράλληλα να σταθεί δίπλα στα δύο τους παιδιά.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Φέντεζ έφυγε για μια άλλη γυναίκα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους δεν αναγνώριζε την αξία και τις επαγγελματικές της επιτυχίες. Η ίδια αποδίδει την υπερβολική αφοσίωσή της στη δουλειά στην ανάγκη της να αποδείξει τι αξίζει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι δημόσιες αποκαλύψεις της δεν υποκινούνται από διάθεση εκδίκησης.

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Προσωπικές καταγραφές και αυτοανάλυση

Ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση προσδίδουν στο ντοκιμαντέρ τα ερασιτεχνικά βίντεο που τραβούσε η ίδια με το κινητό της κατά τους πιο δύσκολους μήνες. Περίπου ανά δεκαπενθήμερο, η Φεράνι άνοιγε την κάμερα και κατέγραφε τις σκέψεις, την ψυχολογία και τις αλλαγές στην καθημερινότητά της εν μέσω κατάθλιψης.

Όπως ανέφερε, αυτή η διαδικασία λειτουργούσε ως ένα είδος προσωπικού ημερολογίου και αυτοανάλυσης, επιτρέποντάς της να ανατρέχει στο υλικό για να αξιολογεί την πορεία της ψυχικής της υγείας. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, εξομολογήθηκε στους παρευρισκόμενους πως έπρεπε οπωσδήποτε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω.