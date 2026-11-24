Η παρουσιάστρια προετοιμάζει τρία διαφορετικά τηλεοπτικά πρότζεκτ για τον ΑΝΤ1, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk» αναμένεται να επανέλθει στο δεύτερο μισό της σεζόν

Τον ήλιο και τις ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αξιοποίησε η Ζέτα Μακρυπούλια, κάνοντας ένα απρόσμενο θαλάσσιο μπάνιο στα τέλη Νοεμβρίου του 2026. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να αφήνει στην άκρη το παρεό της και να βουτά στη θάλασσα.

Στη λεζάντα που συνόδευσε το στιγμιότυπο, η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για αυτή την καλοκαιρινή παρένθεση μέσα στο φθινόπωρο, γράφοντας χαρακτηριστικά πως βρήκε ένα ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι στα τέλη Νοέμβρη, ενώ πρόσθεσε και ανάλογα καλοκαιρινά εικονίδια.

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Αν και κράτησε μυστικό το ακριβές σημείο όπου κολύμπησε, δεν είναι η πρώτη φορά που απολαμβάνει τη θάλασσα εκτός σεζόν, καθώς στο παρελθόν έχει μοιραστεί ανάλογες εικόνες από την Κύθνο στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά και από πισίνα τον Σεπτέμβριο. Παρότι τις κρύες περιόδους του έτους συνηθίζει να επιλέγει μακρινούς, εξωτικούς προορισμούς —όπως είχε κάνει την Πρωτοχρονιά του 2024 στη Ζανζιβάρη— αυτή τη φορά προτίμησε να μείνει εντός Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, σε επαγγελματικό επίπεδο, η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει σταθερά στον ΑΝΤ1 για τη σεζόν 2026–2027. Έχοντας δώσει προτεραιότητα στο θέατρο και τον κινηματογράφο κατά το πρώτο μισό της χρονιάς, προετοιμάζει τρία διαφορετικά τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ το «Rouk Zouk», που απουσίαζε προσωρινά από την καθημερινή ζώνη, αναμένεται να επανέλθει στους δέκτες μας στο δεύτερο μισό της σεζόν.