Το κυβερνών κόμμα επικαλείται δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ φέρεται να έχει λάβει απευθείας αναθέσεις

Εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα ζητά η Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις συμβάσεις που φέρεται να έχει συνάψει το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με φορείς του Δημοσίου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΔ επικαλείται δημοσιεύματα του «Ελεύθερου Τύπου» και ρεπορτάζ της «Απογευματινής», σύμφωνα με τα οποία το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας Χατζηγιαννάκη φέρεται να έχει συνάψει συμβάσεις με δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς, κατά την περίοδο από το 2017 έως το 2026.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις. Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ: 1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα; 2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. 3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές; Διαφήμιση Διαφήμιση November 24, 2026

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η συνολική αξία των συμβάσεων ανέρχεται σε 914.306 ευρώ, ενώ αρκετές από αυτές φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω απευθείας αναθέσεων.

Τα τρία ερωτήματα της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία θέτει τρία ερωτήματα προς την ηγεσία της ΕΛΑΣ, ζητώντας διευκρινίσεις τόσο για ενδεχόμενη συμμετοχή του Μίλτου Χατζηγιαννάκη σε εταιρείες που έχουν συμβάσεις με το Δημόσιο όσο και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην υπόθεση.

Το πρώτο ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο ο γραμματέας της ΕΛΑΣ να είχε μετοχική συμμετοχή σε εταιρείες που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετά από αυτήν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση: «Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;».

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Το δεύτερο ερώτημα της ΝΔ αφορά τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και τη θέση που έχει διατυπώσει για την ευθύνη συγγενικών προσώπων πολιτικών στελεχών.

«Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», σημειώνει η ανακοίνωση.

Η αιχμή για τις απευθείας αναθέσεις

Η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνει την ανακοίνωσή της με αιχμή για τις απευθείας αναθέσεις και το κατά πόσο αυτές θεωρούνται αποδεκτές όταν αφορούν οικογενειακά γραφεία στελεχών της ΕΛΑΣ.

«Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.