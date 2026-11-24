Οι πολίτες οφείλουν να ελέγχουν ποιος διοργανώνει την καμπάνια και σε ποιον λογαριασμό κατατίθενται τα χρήματα, σύμφωνα με την πρόεδρο του συλλόγου «Η Φλόγα» Μαρία Τρυφωνίδη

Αυξημένη επαγρύπνηση συστήνουν οι ειδικοί στους πολίτες αναφορικά με τις διαδικτυακές εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών, οι οποίες πολλαπλασιάζονται ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», Μαρία Τρυφωνίδη, υπογράμμισε την ανάγκη οι δωρητές να ερευνούν προσεκτικά πού καταλήγουν οι εισφορές τους, καθώς επιτήδειοι δεν παύουν να εμφανίζονται.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι πολίτες οφείλουν να ελέγχουν ποιος διοργανώνει την καμπάνια, σε ποιον λογαριασμό κατατίθενται τα χρήματα, αλλά και να επικοινωνούν απευθείας με την εκάστοτε οικογένεια ώστε να διαπιστώνουν αν υπάρχει πραγματική ανάγκη και ποιο ακριβώς είναι το αίτημά της.

Παράλληλα, η κυρία Τρυφωνίδη απηύθυνε έκκληση στην Πολιτεία να αυστηροποιήσει και να κάνει πιο ουσιαστικούς τους ελέγχους κατά την αδειοδότηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα. Τόνισε δε πως δεν πρέπει η παραβατικότητα ορισμένων να δημιουργεί κλίμα γενικευμένης καχυποψίας απέναντι στους φορείς που επιτελούν σοβαρό έργο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής αιματολογίας και επιστημονικός διευθυντής του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», Στέλιος Γραφάκος, καλώντας το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή.

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Υψηλά ποσοστά ίασης του παιδικού καρκίνου στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στις δυνατότητες του ελληνικού συστήματος υγείας, ο κύριος Γραφάκος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, σημειώνοντας πως η ιατρική αντιμετώπιση έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο και εφαρμόζεται σε υψηλότατο επίπεδο. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών από ανθρώπους κάθε ηλικίας, καθώς η μεταμόσχευση αποτελεί συχνά τη μοναδική εξειδικευμένη θεραπευτική διέξοδο για σοβαρές παθήσεις, αρκεί να εντοπιστεί συμβατός δότης.

Τέλος, ο επιστημονικός διευθυντής του «Οράματος Ελπίδας» ξεκαθάρισε πως πάνω από το 95% των περιστατικών αντιμετωπίζεται επιτυχώς εντός Ελλάδας, καθιστώντας περιττή τη μετάβαση στο εξωτερικό, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας τονίζοντας ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίατος και πως τέσσερα στα πέντε παιδιά θεραπεύονται πλήρως.