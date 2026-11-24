Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να ζημίωσαν τα κρατικά ταμεία κατά 28 εκατομμύρια ευρώ μέσω της έκδοσης πλαστών παραστατικών από οκτώ εικονικές εταιρείες

Το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων πέρασαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τρίτης οι 15 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η μεταφορά τους στον εισαγγελέα έγινε υπό αυστηρή φρούρηση από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών.

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Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές διώξεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη κατά του Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή, την πλαστογραφία, καθώς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του δικτύου αξιοποιούσαν οκτώ εικονικές εταιρείες για να εκδίδουν πλαστά παραστατικά και να καταθέτουν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις. Μέσω αυτής της δράσης, φέρονται να ζημίωσαν τα κρατικά ταμεία κατά 28 εκατομμύρια ευρώ, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.