Σύμφωνα με εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, στη νεαρή αποδίδονται περιπτώσεις θεραπείας ασθενών, οι οποίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας αγιοποίησης

Η συγκινητική ιστορία της 18χρονης Μαρία Μίντλετον από την Πενσυλβάνια, η οποία έχασε τη ζωή της από καρκίνο στον εγκέφαλο, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Καθολικής Εκκλησίας. Η νεαρή αφιέρωσε τη ζωή της στη φιλανθρωπία και την προσφορά προς τους συνανθρώπους της, γεγονός που την φέρνει στον δρόμο προς την αγιοποίηση, με το ενδεχόμενο να γίνει η πρώτη αγία της Generation Z.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, η 18χρονη δεν σταμάτησε να βοηθά ανθρώπους σε ανάγκη. Οργάνωνε εράνους για παιδιά με καρκίνο, ετοίμαζε γεύματα για ηλικιωμένους και ταξίδεψε μέχρι την Ουγκάντα για να συμμετάσχει σε ιεραποστολή, στηρίζοντας μαθητές – δράση που άνοιξε τον δρόμο για την αγιοποίησή της.

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Σύμφωνα με τη New York Post, η Μαρία Μίντλετον καταγόταν από το Ντόιλσταουν της Πενσυλβάνια και πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία μόλις 18 ετών, εξαιτίας ενός όγκου στον εγκέφαλο που δεν μπορούσε να αφαιρεθεί χειρουργικά.

Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε την προώθηση της διαδικασίας αγιοποίησής της, λαμβάνοντας υπόψη τη φιλανθρωπική της δράση και τη βαθιά πίστη της.

Στην νεαρή αποδίδονται περιπτώσεις θεραπείας ασθενών

Παράλληλα, σύμφωνα με εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, στη νεαρή αποδίδονται περιπτώσεις θεραπείας ασθενών, οι οποίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας αγιοποίησης.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί και η Μαρία ανακηρυχθεί αγία, θα γίνει η πρώτη εκπρόσωπος της Generation Z που θα λάβει αυτή την αναγνώριση από την Καθολική Εκκλησία. Η συγκεκριμένη γενιά περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012.

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Η φιλανθρωπική δράση της Μαρίας ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό της, όταν ακόμη φοιτούσε στο γυμνάσιο.

Σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας, κάθε χρόνο διοργάνωνε, μέσω της ενορίας της, δράσεις για τη συγκέντρωση χειμωνιάτικων παλτών για ανθρώπους χωρίς την οικονομική δυνατότητα αγοράς τους.

Αρκετές φορές ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη κατά την περίοδο της γιορτής των Ευχαριστιών, παραδίδοντας η ίδια τα ρούχα σε όσους τα είχαν ανάγκη.

Όταν πήγε στο λύκειο, ανέλαβε ακόμη περισσότερες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Οργάνωνε εράνους για παιδιά που έδιναν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, ετοίμαζε γεύματα για ηλικιωμένους και οργάνωνε θρησκευτικές συναντήσεις για νέους.

Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση της υγείας της Μαρίας επιδεινώθηκε.

Six years after her death at age 18, Bucks County, Pennsylvania, native Maria Middleton has taken the first step toward possible sainthood in the Catholic Church. https://t.co/gEV0zcn9nZ Διαφήμιση November 23, 2026

Ο όγκος στον εγκέφαλό της προκαλούσε προβλήματα στην κίνηση, την όραση και την ισορροπία, ενώ αντιμετώπιζε και πονοκεφάλους.

Παρά τις δυσκολίες, η νεαρή συνέχισε τη φιλανθρωπική της δράση και αποφάσισε να συμμετάσχει σε ιεραποστολή στην Ουγκάντα.

Το μήνυμα της λίγο πριν φύγει από τη ζωή: «Να σκέφτεσαι με ελπίδα»

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην αφρικανική χώρα, γνώρισε μαθητές και διαπίστωσε τις ανάγκες του σχολείου τους.

Όταν επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέλαβε να συγκεντρώσει χρήματα για την οικονομική ενίσχυση του σχολείου, συνεχίζοντας να στηρίζει τα παιδιά που είχε γνωρίσει στο ταξίδι της.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η Μαρία Μίντλετον άφησε πίσω της ένα σύντομο μήνυμα, το οποίο, σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας, ήταν και το τελευταίο που έγραψε στο προσωπικό της ημερολόγιο.

«Think hope» («Να σκέφτεσαι με ελπίδα»), ήταν οι δύο λέξεις που σημείωσε η 18χρονη.

Η Μαρία πέθανε τον Οκτώβριο του 2020, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος της σύντομης ζωής της στην προσφορά προς τους άλλους.

She died at 18, but her faith lives on. U.S. bishops have voted to advance the sainthood cause of Maria Middleton, a Pennsylvania teenager remembered for her devotion, selfless love, and final message: “Think Hope.” Source: USCCB #MariaMiddleton #CatholicNews https://t.co/JjI2irymxn — SG News (@SGNews123) November 19, 2026