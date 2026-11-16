Γιατί οι κολοσσοί προσλαμβάνουν στρατιές από influencers

Πώς οι Unilever, L’Oreal και Nestle αναδιαμορφώνουν τους διαφημιστικούς τους προϋπολογισμούς, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή τηλεόραση με στόχο το νεανικό κοινό

Οι κολοσσοί στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών μεταφέρουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς τις διαφημιστικές τους δαπάνες σε δημιουργούς περιεχομένου στο Διαδίκτυο («influencers»).

Στόχος τους είναι να ανακόψουν την απώλεια μεριδίου αγοράς που βλέπουν να καταγράφεται με ωφελημένους νέα εμπορικά σήματα, τα οποία αποδεικνύονται πιο ικανά στο να τραβούν την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως δείχνουν νέα στοιχεία που παρουσίασαν οι «Financial Times».

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Οι πολυεθνικές εταιρείες με τις νέες αυτές καμπάνιες στοχεύουν μάλιστα σε μεγάλο βαθμό στην αποκαλούμενη Γενιά Ζ – όσους έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1997 και του 2012.

Ο νέος ανταγωνισμός

Την τελευταία δεκαετία οι καθιερωμένες μάρκες ευρείας κατανάλωσης αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από ανερχόμενες εταιρείες που πωλούν απευθείας στον καταναλωτή και οι οποίες στοχεύουν το νεανικό κοινό με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Bain που επικαλούνται οι «FT», αυτές οι λεγόμενες ανερχόμενες μάρκες ευθύνονται για το 40% της ανάπτυξης στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ, παρόλο που κατέχουν λιγότερο από το 2% του μεριδίου αγοράς.

Υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Φερνάντο Φερνάντεζ, ο οποίος πέρυσι δήλωσε ότι επιθυμεί να απασχολεί «έναν influencer σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα», η Unilever συνεργάζεται πλέον με περίπου μισό εκατομμύριο τέτοιους influencers, αριθμός επταπλάσιος σε σχέση με τους δημιουργούς περιεχομένου που απασχολούσε πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τους «FT».

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Μόνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA, η εταιρεία επιστράτευσε περισσότερους από 52.000 διαφορετικούς δημιουργούς περιεχομένου του Διαδικτύου για την προώθηση των αποσμητικών και των σαμπουάν της, αναφέρεται.

Η L’Oréal, ο μεγαλύτερος όμιλος προϊόντων ομορφιάς παγκοσμίως, συνεργάζεται επίσης με περίπου 500.000 influencers, αριθμός αυξημένος από τους περίπου 140.000 που απασχολούσε το 2024.

Η αλλαγή

Η απήχηση των παραδοσιακών διαφημιστικών καναλιών φθίνει, αφού σύμφωνα με την Deloitte, το ποσοστό των καταναλωτών στις ΗΠΑ που διαθέτουν συνδρομή σε καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση μειώθηκε στο 49% το 2025, από 63% το 2022, δείχνουν τα στοιχεία των «FT».

Οι μισοί εκπρόσωποι της «Γενιάς Z» που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αισθάνονται ισχυρότερη σύνδεση με τους δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά με τηλεοπτικές προσωπικότητες ή ηθοποιούς.

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Πλέον, σχεδόν κάθε μεγάλος όμιλος καταναλωτικών αγαθών, από την General Mills και τη Nestlé μέχρι την Procter & Gamble και την Coca-Cola επενδύει σημαντικά κεφάλαια σε καμπάνιες με influencers στο TikTok και το Instagram.

Στόχος είναι να προσεγγίσουν τους καταναλωτές εκεί όπου περνούν ώρες καθημερινά – στα κινητά τους τηλέφωνα, σημειώνεται.

Οι δαπάνες στις ΗΠΑ για διαφημίσεις μέσω δημιουργών περιεχομένου (influencers) διπλασιάστηκαν μεταξύ 2021 και 2024, φτάνοντας τα 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μελέτη το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι προέβλεπε ότι οι εν λόγω δαπάνες θα αυξάνονταν στα 43,9 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του τρέχοντος έτους.