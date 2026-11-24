Ο Τζένσεν Χουάνγκ ανέλαβε εκ νέου τα ηνία της Nvidia τη Δευτέρα (23.11.2026) κατόπιν πιέσεων που ασκήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του

Η εντυπωσιακή επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia αναδεικνύει ξανά το φαινόμενο των «boomerang CEOs», δηλαδή των διευθυνόντων συμβούλων που επανέρχονται στην ηγεσία μιας εταιρείας μετά την αποχώρησή τους.

Κατόπιν πιέσεων που ασκήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αναθεώρησε τη στάση του, με αποτέλεσμα ο Τζένσεν Χουάνγκ να αναλάβει εκ νέου τα ηνία τη Δευτέρα (23.11.2026). Με την κίνηση αυτή, όχι μόνο ανέκτησε τη θέση του, αλλά εντάχθηκε στην ιδιαίτερη κατηγορία των «boomerang CEOs». Παρόλο που στις ΗΠΑ η επάνοδος ιδρυτών ή πρώην επικεφαλής μετά από περιόδους κρίσης δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, η περίπτωση του Χουάνγκ διαφέρει, καθώς δεν συνηθίζεται η επαναπρόσληψη στελεχών μετά από προσωπικές υποθέσεις που οδήγησαν το Κογκρέσο και το FBI στην έναρξη εκτεταμένων ελέγχων.

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Ακολουθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ηγετών που επέστρεψαν στα καθήκοντά τους μετά την απομάκρυνση ή την αποχώρησή τους.

Apple – Στιβ Τζομπς

EPA/JOHN G. MABANGLO

Ο ιδρυτής της Apple, Στιβ Τζομπς, αποχώρησε το 1985 έπειτα από συγκρούσεις με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον Σκάλι. Επέστρεψε το 1997 αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, την οποία διατήρησε έως το 2011, λίγο πριν τον θάνατό του. Υπό τη δεύτερη θητεία του, η εταιρεία που ίδρυσε το 1976 σημείωσε σημαντική ανάπτυξη, εισάγοντας καινοτομίες όπως το iPod, το iPhone και το όραμα του υπολογιστή ως «ψηφιακού κόμβου».

OpenAI – Σαμ Άλτμαν

Sam Altman – REUTERS/Manuel Orbegozo

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Σαμ Άλτμαν επέστρεψε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την απόλυσή του από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είχε επικαλεστεί την έλλειψη ειλικρίνειας και την ανάγκη προσήλωσης στον στόχο για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας. Η επάνοδος ήρθε υπό την απειλή μαζικών παραιτήσεων του προσωπικού, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, είχε προτείνει στον Άλτμαν να ηγηθεί νέας ερευνητικής ομάδας.

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Dell – Μάικλ Ντελ

Ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής της εταιρείας τη δεκαετία του 1980, παρέμεινε διευθύνων σύμβουλος έως το 2004, οπότε και ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Το 2007 επέστρεψε στα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου, ηγούμενος αργότερα της συγχώνευσης με την EMC, από την οποία δημιουργήθηκε η Dell Technologies.

Disney – Ρόμπερτ Άιγκερ

Robert Iger (Jamie Rector/The New York Times)

Ο Ρόμπερτ Άιγκερ ανέλαβε για πρώτη φορά την ηγεσία του ομίλου το 2005 και αποχώρησε το 2020. Το 2022, το διοικητικό συμβούλιο του ζήτησε να επιστρέψει λόγω σοβαρών ζημιών στον τομέα του streaming. Παρέμεινε στη θέση έως τον Μάρτιο του 2026.

Starbucks – Χάουαρντ Σουλτς

Howard Schultz (UNITED STATES – Tags: BUSINESS)

Ο Χάουαρντ Σουλτς υπηρέτησε ως διευθύνων σύμβουλος σε τρεις περιόδους. Αφού εισήγαγε το μοντέλο των καφετεριών τη δεκαετία του 1980, αποχώρησε το 2000. Επέστρεψε το 2008 για εννέα χρόνια, ενώ ανέλαβε για τελευταία φορά ως προσωρινός διευθύνων σύμβουλος έως τον Μάρτιο του 2023.

Twitter – Τζακ Ντόρσι

Jack Dorsey (REUTERS/Mike Blake/Files)

Ο Τζακ Ντόρσι ίδρυσε την πλατφόρμα (νυν X) και ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος το 2006. Το 2008 τη θέση ανέλαβε ο συνιδρυτής Έβαν Γουίλιαμς, με τον Ντόρσι να παραμένει πρόεδρος. Το 2015 επέστρεψε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου για ακόμη έξι χρόνια.