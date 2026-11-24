Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί παρόμοια επίθεση σε άλλη επιχείρησή του πρόσφατα

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Η έκρηξη, στην οδό Σινώπης, προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, αλλά και σε τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

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Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, στις οποίες φέρονται να καταγράφονται δύο άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση του υλικού, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.

Μεγάλες ζημιές σε γειτονικά καταστήματα

Η καφετέρια ήταν κλειστή την ώρα της έκρηξης, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό και στην πρόσοψη του καταστήματος.

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Από το ωστικό κύμα έσπασαν επίσης οι τζαμαρίες τεσσάρων γειτονικών επιχειρήσεων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τους πυροτεχνουργούς να εξετάζουν τον χώρο και να συλλέγουν ευρήματα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη προήλθε από το εσωτερικό του καταστήματος.

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Οι προηγούμενες επιθέσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρηση του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη γίνεται στόχος επίθεσης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν η έκρηξη στη Νέα Ιωνία συνδέεται με προηγούμενα περιστατικά.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας διατηρεί και πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση στις 13 Νοεμβρίου. Παράλληλα, στην ίδια καφετέρια στη Νέα Ιωνία φέρεται να είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς πριν από περίπου έναν χρόνο.

Οι Αρχές διερευνούν εάν υπάρχει κοινό σημείο ανάμεσα στα περιστατικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει στα κίνητρα των δραστών.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, εκτίμησε ότι η έκρηξη ενδέχεται να συνδέεται με ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο.

«Πρόκειται για δεύτερο περιστατικό μετά το καφέ στην Κασταμονή με την πολυκατοικία που κάηκε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιδιοκτησία της επιχείρησης άλλαξε πριν από περίπου δύο μήνες.

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Ο κ. Μανούρης σημείωσε ακόμη ότι ο δήμος θα εξετάσει την έκταση των ζημιών στις γειτονικές επιχειρήσεις και τις δυνατότητες υποστήριξης των πληγέντων, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη περίπτωση στην οδό Κασταμονής.

«Περνάω κάθε πρωί από εδώ με τη γυναίκα μου»

Η έκρηξη έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς το σημείο βρίσκεται σε δρόμο με καθημερινή κίνηση πεζών και οχημάτων, ενώ σε μικρή απόσταση υπάρχει στάση λεωφορείου.

Κάτοικος της Νέας Ιωνίας περιέγραψε τον φόβο του για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν η έκρηξη σημειωνόταν την ώρα που περνούσαν πεζοί έξω από την καφετέρια.

«Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ’ έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε… Δεν θα γλιτώναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λόγω των αστυνομικών ερευνών, η οδός Σινώπης είχε αποκλειστεί προσωρινά για την κυκλοφορία, με τους οδηγούς να καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι έρευνες συνεχίζονται με την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, των ευρημάτων από το σημείο της έκρηξης και των προηγούμενων επιθέσεων, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να αποσαφηνιστούν τα κίνητρά τους.