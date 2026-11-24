Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε στην εκπομπή Happy Day πως η ανάρρωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ θα απαιτήσει χρόνο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά ιατρικά και ψυχολογικά θέματα

Για την πορεία της υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κλινική αντιμετωπίζοντας μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, μίλησε σύντομα ο ξάδελφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Όταν ρωτήθηκε από εκπροσώπους του Τύπου σχετικά με την κατάσταση του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο κ. Βουγιουκλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε δίπλα του, δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Να είστε καλά».

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Παράλληλα, η Τίνα Μεσσαροπούλου, στο πλαίσιο της εκπομπής «Happy Day» του ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, σχολίασε: «Είναι μία κατάσταση η οποία θα πάρει καιρό. Θέλει χρόνο. Δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά προβλήματα, έχει και άλλα ιατρικά θέματα και γι’ αυτό ο Γιάννης χρήζει ιατρικής βοήθειας».