Οι δράστες προσέγγισαν τρία ηλικιωμένα θύματα στον Δήμο Βισαλτίας και στις Σέρρες, αποσπώντας 100.000 ευρώ, 78 χρυσές λίρες και κοσμήματα

Απάτη με θύματα ηλικιωμένους σημειώθηκε σε χωριά του Δήμου Βισαλτίας Σερρών, όπου άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή, προσποιούμενοι λογιστές ή συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ Σερρών, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (21/11), όταν μια 88χρονη γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα που συστήθηκε ως βοηθός του λογιστή της.

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Ο δράστης επικαλέστηκε εκκρεμές φορολογικό πρόστιμο εις βάρος της και την έπεισε, με ιδιαίτερη πειστικότητα, ότι έπρεπε να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι της, ώστε να τα παραδώσει για «καταγραφή» και «τακτοποίηση» της οφειλής.

Έδωσε όλα τα χρήματά της σε δήθεν «εισπράκτορα»

Υπό το βάρος φόβου και πίεσης, η 88χρονη ακολούθησε τις οδηγίες των απατεώνων. Συγκέντρωσε τις οικονομίες της, ύψους 100.000 ευρώ, και τα παρέδωσε σε συνεργό του τηλεφωνητή, ο οποίος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της ως «εισπράκτορας» του λογιστικού γραφείου.

Λίγο αργότερα, όταν επικοινώνησε με τον πραγματικό λογιστή της ή συγγενικά της πρόσωπα, διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Απέσπασαν 70 λίρες από άλλη ηλικιωμένη

Την ίδια μέρα, μια 91χρονη γυναίκα σε άλλο χωριό του ίδιου Δήμου εξαπατήθηκε με παρόμοιο τρόπο. Δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που προσποιήθηκε τον εγγονό της και την έπεισε ότι αντιμετωπίζει επείγον πρόβλημα με την Εφορία.

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Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι χρειάζεται άμεσα μεγάλο χρηματικό ποσό για να τακτοποιήσει μια εκκρεμότητα και να αποφύγει κυρώσεις ή τη σύλληψη. Η 91χρονη, φοβισμένη, δέχθηκε να βοηθήσει.

Καθώς δεν διέθετε αρκετά μετρητά, καθοδηγήθηκε να συγκεντρώσει τιμαλφή και χρυσές λίρες που είχε στο σπίτι. Συνεργός του απατεώνα εμφανίστηκε και παρέλαβε συνολικά 70 χρυσές λίρες, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θύμα απάτης έπεσε και ένας 82χρονος στην πόλη των Σερρών. Άγνωστος που προσποιήθηκε τον εγγονό του, με το πρόσχημα εκκρεμοτήτων στην Εφορία, του απέσπασε 8 λίρες και χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ.