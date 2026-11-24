Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της παροχής ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου, με τους εργοδότες να διατηρούν το δικαίωμα καταβολής του υπολοίπου έως το τέλος του έτους

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένουν την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο αποτελεί παραδοσιακά μια σημαντική ενίσχυση για τον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κάθε μισθωτός που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούται από τον εργοδότη του ποσό ίσο με έναν μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβεται με μισθό, ή 25 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 ορίζεται η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Παρότι πολλοί εργοδότες επιλέγουν να το καταβάλουν νωρίτερα, σημειώνεται πως ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου, καταβάλλοντάς το έως την τελευταία ημέρα του έτους.

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Δικαιούχοι και τρόπος υπολογισμού

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις οδηγίες της ΓΣΕΕ και του ΚΕΠΕΑ, η παροχή είναι υποχρεωτική για όσους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση, ή συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου. Το δώρο καταβάλλεται ακέραιο εάν η εργασιακή σχέση διήρκεσε από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, καταβάλλεται αναλογία 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε δεκαεννέα ημέρες απασχόλησης. Από τον υπολογισμό εξαιρούνται οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι ημέρες απεργίας και η άδεια άνευ αποδοχών, ενώ για τις περιπτώσεις ασθενείας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα από το Ασφαλιστικό Ταμείο. Αντιθέτως, συνυπολογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής λόγω τοκετού.

Το ύψος του δώρου καθορίζεται από τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Για όσους λαμβάνουν ωρομίσθιο ή κυμαινόμενες αποδοχές, διενεργείται υπολογισμός βάσει του μέσου όρου των αμοιβών που εισπράχθηκαν από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

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Αλλαγή εργοδότη και μη καταβολή

Όσοι άλλαξαν εργοδότη εντός της περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου 2026 δικαιούνται αναλογία δώρου από κάθε επιχείρηση στην οποία απασχολήθηκαν. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε εργασιακή σχέση βάσει των τακτικών αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνεται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή που δίδεται τακτικά.

Η καταβολή του δώρου είναι νόμιμη υποχρέωση και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του από παροχές σε είδος, ούτε είναι έγκυρη οποιαδήποτε συμφωνία παραίτησης του εργαζομένου από αυτό το δικαίωμα. Σε περίπτωση μη καταβολής εντός της προθεσμίας, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας για την υποβολή καταγγελίας, καθώς η παράλειψη αυτή συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας που επισύρει κυρώσεις.