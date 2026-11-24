Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο θα ανακοινώσει σήμερα την ετυμηγορία του για την υπόθεση του τελικού ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο

Η σημερινή απόφαση του CAS αναμένεται να βάλει τέλος στη δικαστική διαμάχη που έχει προκύψει γύρω από την ανάδειξη της πρωταθλήτριας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2026, με τη Σενεγάλη και το Μαρόκο να περιμένουν την τελική ετυμηγορία.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τον επεισοδιακό τελικό της διοργάνωσης, στον οποίο η Σενεγάλη επικράτησε με 1-0 στην παράταση, χάρη στο γκολ του Παπέ Γκέιγ, και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

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Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν οι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο μετά την υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Ο Μπραχίμ Ντίαθ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Η μαροκινή πλευρά προσέφυγε κατά του αποτελέσματος και, περίπου 57 ημέρες αργότερα, η Επιτροπή Εφέσεων της αφρικανικής συνομοσπονδίας ανέτρεψε την αρχική έκβαση.

Συγκεκριμένα, κατακύρωσε τη νίκη στο Μαρόκο με 3-0 στα χαρτιά, επικαλούμενη τη συμπεριφορά της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης.

Η τελευταία δεν αποδέχθηκε την απόφαση και προσέφυγε στο CAS, το οποίο καλείται πλέον να αποφασίσει ποια από τις δύο ομάδες θα κρατήσει το τρόπαιο.