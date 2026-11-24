Έως και 50 πλοία μεταφοράς ενέργειας φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί από απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών, σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων

Οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα για την πιθανή εμπλοκή του Ιράν σε δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ενέργειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, υπάρχει ανησυχία ότι η Τεχεράνη διευρύνει τις εχθροπραξίες μέσω κυβερνοεπιθέσεων και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον Αμερικανών εκτός της Μέσης Ανατολής.

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Κυβερνοεπιθέσεις και απειλές

Κατά τις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων και πηγών που γνωρίζουν την υπόθεση, έως και 50 πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, χημικά, υγροποιημένο αέριο και άλλες εύφλεκτες ουσίες φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί. Ορισμένα σκάφη δέχθηκαν απειλητικά μηνύματα με προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών, υπονοώντας την πιθανότητα ανατίναξης. Το Ιράν θεωρείται ο κύριος ύποπτος, αν και οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν και τη Ρωσία ως πιθανό ένοχο.

Στις 23 Νοεμβρίου 2026, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις σε χρηματοοικονομικά δίκτυα που στηρίζουν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και τη δραστηριότητα δεξαμενόπλοιων. Τα μέτρα, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Οικονομικός Απόκληρος», αφορούν 22 οντότητες και οκτώ άτομα. Σε αντίθεση με το παρελθόν, στοχεύουν την οικονομική υποδομή που επιτρέπει στο Ιράν να εισπράττει έσοδα και να πληρώνει ναυτιλιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, η αμερικανική ακτοφυλακή έχει αναπτύξει ομάδες κυβερνοπροστασίας για τουλάχιστον τέσσερα πλοία που προσέγγιζαν τις ΗΠΑ.

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Απειλητικά μηνύματα κατά πληρωμάτων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση του VL Prosperity, του οποίου ο πλοίαρχος έλαβε απειλητικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε σε ρωσόφωνο κανάλι του Telegram. Το μήνυμα χαρακτήριζε την επίθεση «σχεδιασμένη εκτέλεση», κατηγορώντας το πλοίο για μεταφορά «παράνομα» πετρελαίου και για «συνένοχο στα οργανωμένα εγκλήματα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η Wall Street Journal διευκρινίζει πως δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση του σημειώματος.

Επιπλέον, Ευρωπαίος πλοιοκτήτης ανέφερε ότι αξιωματικοί πλοίου του έλαβαν απειλές στα κινητά τους τον προηγούμενο μήνα κατά τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Λουιζιάνα. Τα μηνύματα ήταν άμεσα: «Τα πλοία των προδοτών θα καούν στην κόλαση», «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός» και «Θα σας κυνηγήσουμε σε όλο τον κόσμο».