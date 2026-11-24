Η υπόθεση των Σερρών αναδεικνύει τα κενά στην παιδική προστασία: Έναν μήνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση, έχει βρεθεί θέση σε δομή μόνο για το ένα από τα τέσσερα παιδιά – Τι καταγγέλλουν οι κοινωνικοί λειτουργοί μετά την έρευνα των ΝΕΩΝ.

Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων σε δομές παιδικής προστασίας φέρνει τέσσερα αδέλφια από τις Σέρρες αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν το ένα από το άλλο και να φιλοξενηθούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Πρόκειται για τέσσερα παιδιά, ηλικίας 17, 8 και 4 ετών, καθώς και ένα βρέφος μόλις ενός μήνα, τα οποία απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό τους περιβάλλον με εισαγγελική διάταξη στα τέλη Οκτωβρίου.

Σχεδόν έναν μήνα μετά, έχει εξασφαλιστεί θέση σε δομή φιλοξενίας μόνο για το ένα παιδί. Για τα υπόλοιπα τρία, η αναζήτηση κατάλληλου χώρου ή ανάδοχης οικογένειας συνεχίζεται, ακόμη και εκτός των ορίων της Βόρειας Ελλάδας.

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Την εικόνα αυτή περιέγραψε η κοινωνική λειτουργός της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου Σερρών, Ζωή Ταουκτσή, μιλώντας στο MEGA News 104.6, με αφορμή την έρευνα των «ΝΕΩΝ» για τα παιδιά που παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε νοσοκομεία και κρατητήρια, εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων δομών φιλοξενίας.

Κοινωνικοί λειτουργοί ανέλαβαν την επιτροπεία των παιδιών

Με την εισαγγελική διάταξη, η επιτροπεία των τεσσάρων ανηλίκων ανατέθηκε σε τέσσερις κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου Σερρών, ως φυσικά πρόσωπα, με τον καθένα να αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα παιδί.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τους εργαζομένους, οι οποίοι κλήθηκαν να εξασφαλίσουν όχι μόνο την προστασία των ανηλίκων, αλλά και τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους, όπως σίτιση, προσωπική υγιεινή και φροντίδα.

Ωστόσο, η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου δεν είναι δομή φιλοξενίας και δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ή υποδομές για να αναλάβει τη διαμονή παιδιών. Όπως εξήγησε η κ. Ταουκτσή, εάν δεν εξασφαλιζόταν κατάλληλος χώρος, οι κοινωνικοί λειτουργοί θα μπορούσαν να βρεθούν ακόμη και μπροστά στο ενδεχόμενο να φιλοξενήσουν τα παιδιά στα δικά τους σπίτια.

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Τελικά, με προτεραιότητα την ασφάλεια των ανηλίκων, επιλέχθηκε η προσωρινή παραμονή τους στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, παρότι κανένα από τα τέσσερα παιδιά δεν είχε ανάγκη νοσηλείας.

Αναζήτηση θέσεων σε όλη τη χώρα

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ανάθεση της φροντίδας των παιδιών στους κοινωνικούς λειτουργούς. Στον νομό Σερρών δεν λειτουργεί αντίστοιχη δομή παιδικής προστασίας, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις στις δομές της Θεσσαλονίκης έχουν καλυφθεί.

Έτσι, η αναζήτηση φιλοξενίας επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, με την προοπτική τα αδέλφια να χρειαστεί να μεταφερθούν σε διαφορετικές περιοχές, εφόσον δεν βρεθεί κοινή λύση.

Η κοινωνική λειτουργός περιέγραψε, μάλιστα, χαρακτηριστική περίπτωση παιδιού οκτώ ετών, το οποίο πριν από λίγους μήνες μεταφέρθηκε από τις Σέρρες στην Κρήτη, επειδή εκεί εντοπίστηκε διαθέσιμη θέση σε δομή φιλοξενίας.

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Η γεωγραφική απόσταση και ο κίνδυνος διάσπασης της οικογενειακής ενότητας προσθέτουν μια ακόμη δυσκολία σε παιδιά που έχουν ήδη απομακρυνθεί από το περιβάλλον τους και χρειάζονται σταθερότητα, φροντίδα και προστασία.

Πάνω από 2.000 παιδιά τον χρόνο σε νοσοκομεία

Η υπόθεση των Σερρών δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Όπως ανέφερε στο MEGA News 104.6 ο Κωνσταντίνος Βαγιάτης, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, περισσότερα από 2.000 παιδιά τον χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, παραμένουν σε νοσοκομεία λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών φιλοξενίας αλλά και περιστατικών βίας και ψυχιατρικών δυσκολιών.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα σύστημα που συχνά λειτουργεί με αυτοσχεδιασμούς, μεταφέροντας την ευθύνη της Πολιτείας σε μεμονωμένους εργαζομένους. Όπως επισήμανε, η ανάθεση της επιτροπείας ανηλίκων σε κοινωνικούς λειτουργούς ως φυσικά πρόσωπα δεν συνιστά μόνο εργασιακό ζήτημα, αλλά εγείρει και σοβαρά θέματα ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της αναδοχής, ο οποίος αποτελεί την ενδεδειγμένη πρώτη επιλογή για παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ωστόσο, οι διαθέσιμες ανάδοχες οικογένειες παραμένουν περιορισμένες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση του θεσμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας δομών βραχυχρόνιας φιλοξενίας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παραμένουν σε ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον μέχρι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το καθένα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγεται η παρατεταμένη παραμονή τους σε νοσοκομεία, χωρίς να υπάρχει ιατρικός λόγος.

Η έρευνα των ΝΕΩΝ για τα παιδιά που μένουν σε νοσοκομεία και κρατητήρια

Το πρόβλημα των ελλείψεων στις δομές παιδικής προστασίας είχε αναδειχθεί στην έρευνα των «ΝΕΩΝ» με τίτλο «Παρκαρισμένα παιδιά σε νοσοκομεία και κρατητήρια – Τα κενά του συστήματος που οδηγούν σε δεύτερη κακοποίηση».

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περισσότερα από 50 παιδιά φιλοξενούνταν εκείνη την περίοδο σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η παραμονή τους είχε ξεπεράσει ακόμη και τον έναν χρόνο.

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος διοίκησης των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαππας, είχε αναφέρει ότι ο οργανισμός είχε απορρίψει 47 αιτήσεις εισαγωγής παιδιών μέσα σε τέσσερα χρόνια, ενώ 15 από τα συνολικά 30 σπίτια των Παιδικών Χωριών SOS παρέμεναν κλειστά.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υποστήριξε ότι η τοποθέτηση σε δομή αποτελεί την τελευταία επιλογή, δίνοντας προτεραιότητα στην επιστροφή του παιδιού στη βιολογική οικογένεια, όταν αυτό κρίνεται ασφαλές, και στην αναδοχή.