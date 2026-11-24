Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Τις περιοχές της Ελλάδας που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες χαμηλών θερμοκρασιών μέσα στο έτος ανέδειξε ανάλυση της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το Νευροκόπι να βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των οικισμών με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων.

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και οι ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών αυξάνονται, οι επιστήμονες εξέτασαν τον χρόνο κατά τον οποίο η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου, αποτυπώνοντας τις περιοχές όπου το κρύο διαρκεί περισσότερο.

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Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αριθμεί 630 σταθμούς το 2026. Με βάση τις καταγραφές τους έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση στην Ελλάδα, με στοιχεία από το 2015 και μετά.

Οι περιοχές με τις περισσότερες ώρες κάτω από τους 3 βαθμούς

Σύμφωνα με τον πρώτο χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr, οι περισσότερες ώρες με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στον αντίποδα, τις λιγότερες ώρες χαμηλών θερμοκρασιών παρουσιάζουν τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη.

Η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης κατάταξη των 15 οικισμών της χώρας με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες κρύου σε ετήσια βάση.

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Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Νευροκόπι, με μέσο όρο 1.711 ώρες τον χρόνο κατά τις οποίες η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.

Στις περιοχές που ακολουθούν περιλαμβάνονται το Μέτσοβο, η Φλώρινα, η Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά, ενώ το Καρπενήσι βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Οι τρεις οικισμοί όπου το κρύο ξεπερνά τις 2.000 ώρες τον χρόνο

Ακόμη περισσότερες ώρες χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφονται σε μικρότερους ορεινούς οικισμούς, με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων.

Ειδικότερα, η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων ξεχωρίζουν, καθώς η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου για περισσότερες από 2.000 ώρες ετησίως κατά μέσο όρο.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις μεγάλες διαφορές που καταγράφονται ανάμεσα στις περιοχές της χώρας ως προς τη διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών, με τους ορεινούς οικισμούς της βόρειας και ηπειρωτικής Ελλάδας να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.