Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των οικονομικών στόχων την επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης άνω του 2%, τουλάχιστον διπλάσιων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τους οικονομικούς στόχους της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο, αλλά και το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων ανέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον διευθυντή του «Ελεύθερου Τύπου», Γιάννη Τσαπρούνη, στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030».

Απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία των αποδοχών έως το τέλος της δεκαετίας, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως βασική προϋπόθεση την επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης άνω του 2%, τουλάχιστον διπλάσιων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Όπως υπογράμμισε, το κυβερνητικό πλάνο προβλέπει τη διαμόρφωση του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ το 2030, την άνοδο του κατώτατου μισθού πάνω από το όριο των 1.000 ευρώ το 2028, καθώς και αυξήσεις στις συντάξεις συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα καταφέρνει ταυτόχρονα να μειώνει το δημόσιο χρέος, να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα και να εξασφαλίζει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση. Τόνισε πως η Ελλάδα διαθέτει εθνική στρατηγική στον τομέα αυτό εδώ και τρία χρόνια, εκτιμώντας ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών θα αναβαθμίσει συνολικά τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ ειδικά στον χώρο των δημόσιων συμβάσεων θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα ενισχύσει τη διαφάνεια.

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Η δέσμευση για τους αγρότες και τα πυρά για τις κινητοποιήσεις

Αναφορικά με το αγροτικό ζήτημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη ρητή δέσμευση της κυβέρνησης ότι οι πληρωμές των αγροτών θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου. Εξήγησε πως, κατά το πρότυπο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην αντλία, εφαρμόζεται ένα αντικειμενικό σύστημα ελέγχου που εξασφαλίζει ότι οι πόροι κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους και δεν χάνονται σε μη δικαιούμενους.

Τέλος, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στις εξαγγελίες για κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι υποκινούνται από συγκεκριμένους κομματικούς χώρους. Υπενθύμισε τη συνάντηση που είχε πριν από έναν μήνα στη Λάρισα με εκπροσώπους των αγροτών, επισημαίνοντας πως τα τρία βασικά αιτήματα που τέθηκαν τότε έχουν ήδη δρομολογηθεί: η επιστροφή του ΕΦΚ υλοποιήθηκε, οι επιδοτήσεις και οι πληρωμές για τις 500.000 αιτήσεις του νέου ΟΣΔΕ θα καταβληθούν στις 30 Νοεμβρίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διευθέτηση για τον τρόπο τιμολόγησης από τη ΔΕΗ. Όπως κατέληξε, η αναζήτηση προσχημάτων για κινητοποιήσεις εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και λίγο πριν από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων δεν εξυπηρετεί την κοινωνία και την αγορά