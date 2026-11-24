Η ΝΔ ζητά απαντήσεις για συμβάσεις ύψους 914.306 ευρώ που φέρεται να έχει συνάψει το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του Μίλτου Χατζηγιαννάκη με φορείς του Δημοσίου

Την ώρα που η υπόθεση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου με τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων στις αδελφές του λειτουργεί ως βαρίδι για το Μαξίμου και τη ΝΔ, από το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρείται αντεπίθεση με αφορμή δημοσιεύματα για το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Η ΝΔ διατυπώνει ερωτήματα προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλλει εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. «Για ταχύτητα και διαφάνεια» όπως είπε ο πρωθυπουργός (φόρουμ «Ελεύθερου Τύπου) και προανήγγειλε νέο σχεδιασμό για δημόσιες συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις, που γίνονται κυρίως από τοπική αυτοδιοίκηση.

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«Άλλο ένας Δήμος να δίνει μιααπευθείας ανάθεση και άλλο να δίνει επαναλαμβανόμενη, απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρία για ένα αντικείμενο που είναι μεγαλύτερο από το όριο και το εύρος της απευθείας ανάθεση – αυτό η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μας το δείξει» ανέφερε.

Στο μεταξύ η κομματική έδρα της Πειραιώς επικαλούμενη δημοσιεύματα ( «Ελεύθερος Τύπος», «Απογευματινή») επιχειρεί πίεση – και απεγκλωβισμό από την δική της πίεση για την υπόθεση Λιάκου – διατυπώνοντας ερωτήματα για το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του Μίλτου Χατζηγιαννάκη: «φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις» λέει η ΝΔ. Και ζητάει απαντήσεις από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:

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1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;

2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;».

Ο κυβερνητικός εκπροσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει «δύο μέτρα και δύο σταθμά» επιμένοντας στην γραμμή ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

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«Όπως δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στη μία περίπτωση, δεν υπάρχει και στην άλλη περίπτωση» είπε (Σκαι 100.3) αλλά σε επικοινωνιακό επίπεδο και εμφανής η προσπάθεια για αντεπίθεση:

«Εφόσον ο κύριος Τσίπρας χθες στο αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει, ο πρωθυπουργός των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του Ποινικού Κώδικα, των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης, των κατατμήσεων και των πολλών ακόμα, στο αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει κατά του Πρωθυπουργού περί «αρχιερέα της διαφθοράς», βάζει μέσα και ζητήματα οικογενειακής ευθύνης βουλευτή, γιατί όλα αυτά έγιναν πριν γίνει Υφυπουργός και κάποια από αυτά πριν γίνει βουλευτής ο κύριος Λιάκος, τότε τι έχει να πει για τον κύριο Χατζηγιαννάκη;».