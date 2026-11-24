Αισιοδοξία για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας εκφράζει σε νέα της έκθεση η S&P Global. Ο οίκος αξιολογήσεων θεωρεί ότι η Γηραιά Ήπειρος αντιμετώπισε το ενεργειακό σοκ του 2026 καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, χάρη στα εισοδηματικά αποθέματα των νοικοκυριών, τις επενδύσεις προσαρμογής των επιχειρήσεων και το μικρότερο πλήγμα σε όρους εμπορίου.

Η ανάπτυξη αναμένεται πλέον να σταθεροποιηθεί σε γενικές γραμμές μετά την επιτάχυνσή της το 2026. Πλέον η S&P Global προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,2% για την Ευρωζώνη το 2027, έναντι 1,1% το 2026, ενώ η οικονομία της Βρετανίας εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 1,2% το επόμενο έτος, μετά από ρυθμό 1,5% φέτος. Η οικονομία της Γαλλίας αναμένεται να παρουσιάσει ελαφρά ανάκαμψη, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,6% το επόμενο έτος, έπειτα από στασιμότητα της τάξης του 0,3% φέτος. Σε οικονομίες όπως αυτές της Ισπανίας και της Πολωνίας, η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα επιβραδυνθεί.

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Ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά στην Ευρώπη. Το βασικό σενάριο είναι ότι η αύξηση των τιμών θα κορυφωθεί στις αρχές του 2027 ή ακόμα και στα τέλη του 2026 για την Ευρωζώνη προτού σημειώσει πιο αισθητή πτώση στη συνέχεια του έτους, καθώς θα εξασθενεί η συμβολή του ενεργειακού κόστους. Ο οίκος προβλέπει για το 2027 πληθωρισμό 2,8% για την Ευρωζώνη και 3,5% για τη Βρετανία, έναντι 3,1% και 3,2% αντίστοιχα για το τρέχον έτος.

Η πολιτική της ΕΚΤ

Η νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ αναμένεται να γίνει πιο χαλαρή από το 2028. Ο οίκος αναμένει ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας θα αναστρέψουν εν μέρει την προηγούμενη σύσφιξη της πολιτικής τους από το μεθεπόμενο έτος. Το βασικό σενάριο της S&P Global περιλαμβάνει μία ακόμη τελευταία αύξηση των επιτοκίων τόσο από την ΕΚΤ όσο και από την Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτές αναμένονται το Δεκέμβριο του 2026.

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Οι αποδόσεις των ομολόγων

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων θα σημειώσουν ελαφρά πτώση. Αυτό οφείλεται στη χαμηλότερη ονομαστική ανάπτυξη και στην προοπτική χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Ο οίκος προβλέπει ότι οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων (Bunds) θα διαμορφωθούν στο 3,1% στα τέλη του 2027, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (Gilts) θα ανέλθουν στο 4,5%. Μακροπρόθεσμα, εκτιμάται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα σταθεροποιηθούν στο εύρος 2,8%–3,0% για τη Γερμανία και 4,25%–4,4% για τη Βρετανία.

Οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις του οίκου σχετικά με την ανάπτυξη παραμένουν εντοπίζονται σε τρεις τομείς. Ένας από αυτούς αφορά τις προοπτικές για τα κέντρα δεδομένων (data centers) στις ΗΠΑ, υπό το πρίσμα μιας διόρθωσης στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Μια ουσιαστική επιβράδυνση της επέκτασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασθενέστερη δραστηριότητα, ακόμη και αν η κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers) στην Ευρώπη είναι πιθανό να συνεχιστεί, καθώς επικεντρώνεται πρωτίστως στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ένας άλλος παράγοντας είναι η εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στις ροές ενέργειας. Ένας παρατεταμένος πόλεμος θα εξακολουθούσε να ασκεί πιέσεις στη ζήτηση και ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων από ό,τι προβλέπουμε σήμερα.

Ο τρίτος παράγοντας αφορά τις εκλογές στην Ευρώπη κατά το επόμενο έτος. Ειδικότερα, η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία θα μπορούσε να διατηρήσει υψηλή τη μεταβλητότητα στις αγορές και να οδηγήσει σε σύσφιξη των συνθηκών χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη, αναφέρεται.