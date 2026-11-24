Η μητέρα του παιδιού δημοσιοποίησε το βίντεο της διάσωσης για να αφυπνίσει τους γονείς πως μια τραγωδία μπορεί να συμβεί μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία, όπου ένα γκόλντεν ριτρίβερ αποδείχθηκε φύλακας άγγελος για ένα δίχρονο κορίτσι, σώζοντάς το από βέβαιο πνιγμό στην πισίνα ενός σπιτιού.

Η σκηνή, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, καταγράφηκε καρέ-καρέ από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του σπιτιού. Στα πλάνα διακρίνεται η μικρή Μάιτε να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της πισίνας, ώσπου ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και βυθίζεται στο νερό. Χωρίς δεύτερη σκέψη, η Τερέζα, το γκόλντεν ριτρίβερ της οικογένειας, βουτά αμέσως στην πισίνα. Το παιδί καταφέρνει να γαντζωθεί στην πλάτη του σκύλου, κρατώντας έτσι το κεφάλι του έξω από το νερό. Δευτερόλεπτα αργότερα, η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή του φτάνουν τρέχοντας σε κατάσταση πανικού, πέφτουν στο νερό και ανασύρουν τη μικρή με ασφάλεια.

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Η μητέρα του παιδιού, η γυμνάστρια Γκλαντίσα Φιλμπίντο, ανέφερε πως βρίσκονταν για διακοπές στην κατοικία της κουνιάδας της, στην οποία ανήκει και η Τερέζα. Όπως περιέγραψε, η ίδια απομακρύνθηκε στιγμιαία για να πάρει λίγο κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της πήγε να φέρει το μπανάκι του σκύλου. Αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα στάθηκε αρκετό για να μπει η δίχρονη μόνη της στην πισίνα. Η μητέρα υπογράμμισε πως η κόρη της είναι εξοικειωμένη με τις πισίνες και ποτέ δεν πλησίαζε το νερό χωρίς συνοδεία. Όταν αργότερα τη ρώτησε τι συνέβη, η μικρή τής είπε πως ήθελε απλώς να κολυμπήσει.

Θέλοντας να αφυπνίσει και άλλους γονείς για τους κινδύνους που παραμονεύουν ανά πάσα στιγμή, η Φιλμπίντο κοινοποίησε το υλικό της διάσωσης στα κοινωνικά δίκτυα. Επισήμανε πως μια τραγωδία μπορεί να συμβεί μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και αποθέωσε τον σκύλο αποκαλώντας τον «ηρωίδα» που κράτησε το παιδί στη ζωή μέχρι να φτάσει βοήθεια, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της στον Θεό για την αίσια έκβαση.

Η δίχρονη είναι απολύτως καλά στην υγεία της, χωρίς κανέναν τραυματισμό, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από ένα μεταγενέστερο βίντεο της μητέρας της, όπου το κοριτσάκι φαίνεται να παίζει ξέγνοιαστο με τη σωτήρα του.

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