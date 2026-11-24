Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. διευκρινίζει ότι δεν είναι εταίρος στη δικηγορική εταιρεία από το 2014 και προαναγγέλλει την αποστολή εξώδικης δήλωσης

Για οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής σπίλωσής του, με στόχο να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από τις υποθέσεις που αφορούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνει λόγο ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, απαντώντας στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου».

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηγιαννάκης χαρακτηρίζει το δημοσίευμα μέρος μιας «ενορχηστρωμένης» προσπάθειας συμψηφισμού, την οποία αποδίδει στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως υποστηρίζει, στόχος είναι να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι «είμαστε όλοι ίδιοι», την ώρα που, κατά τον ίδιο, έρχονται καθημερινά στο φως αποκαλύψεις για κυβερνητικά σκάνδαλα.

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Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. επικεντρώνει την απάντησή του στη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης – Δικηγορική Εταιρεία», διευκρινίζοντας ότι δεν είναι εταίρος σε αυτήν από το 2014 και, ως εκ τούτου, δεν είχε μετοχική συμμετοχή κατά την περίοδο 2019-2023, όταν ήταν βουλευτής.

Παράλληλα, αναφέρει ότι κατά τη θητεία του ως δημάρχου Σκύρου, από το 2014 έως το 2019, είχε θέσει με δική του επιλογή σε αναστολή τη δικηγορική του ιδιότητα.

Ζητά ανασκευή του δημοσιεύματος και προαναγγέλλει εξώδικο

Ο κ. Χατζηγιαννάκης υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία θα μπορούσαν να είχαν διασταυρωθεί με μια απλή δημοσιογραφική έρευνα. Καλεί, μάλιστα, τη διεύθυνση της εφημερίδας και τους δημοσιογράφους που υπογράφουν το ρεπορτάζ να λάβουν υπόψη τις διευκρινίσεις του και να ανασκευάσουν, όπως αναφέρει, τις ανακρίβειες και τα ψεύδη που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα.

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Επισημαίνει επίσης ότι τα ερωτήματα της εφημερίδας τού υποβλήθηκαν αφού είχε ήδη δημοσιευθεί το σχετικό ρεπορτάζ, ενώ προαναγγέλλει την αποστολή εξώδικης δήλωσης, με την οποία θα ζητήσει να δημοσιευθούν οι απαντήσεις του. Αντίστοιχη ενέργεια, όπως σημειώνει, αναμένει και από τα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν το δημοσίευμα.

Κλείνοντας, διαμηνύει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ΕΛ.Α.Σ. θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τις πολιτικές και άλλες δραστηριότητες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις αντιδράσεις που, όπως υποστηρίζει, προκαλεί η κριτική τους.