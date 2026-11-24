Η εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Hexbird διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την προέλευση των παρεμβολών, παρά τις εκτιμήσεις ειδικών για ρωσική εμπλοκή

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που έπλεε στη Βόρεια Θάλασσα, περίπου 300 χιλιόμετρα από τις βρετανικές ακτές, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για παρεμβολές στα συστήματα GPS περίπου 140 επιβατικών αεροσκαφών. Το περιστατικό, εφόσον επιβεβαιωθεί η ρωσική εμπλοκή, ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη επέκτασης των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου της Μόσχας κοντά στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων Hexbird, στις 9 Νοεμβρίου καταγράφηκαν παρεμβολές στη δορυφορική πλοήγηση δεκάδων αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων πτήσεις που είχαν απογειωθεί από το Εδιμβούργο, το Μάντσεστερ και το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Το περιστατικό διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα στην ασφαλή εκτέλεση των πτήσεων, σύμφωνα με το βρετανικό iPaper.

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Russian warship ‘jammed GPS’ on 140 planes including Ryanair and EasyJet off UK coast https://t.co/OkpyEyyOIV — The Sun (@TheSun) November 24, 2026

Η Hexbird εντόπισε την πιθανή πηγή των παρεμβολών σε έναν ραδιοπομπό στη Βόρεια Θάλασσα, σε απόσταση περίπου 306 χιλιομέτρων από τις αγγλικές ακτές. Ωστόσο, η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως οι παρεμβολές προήλθαν από τη ρωσική νηοπομπή που βρισκόταν στην περιοχή.

Ειδικοί εκτιμούν ότι, εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της Ρωσίας, θα πρόκειται για μία από τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις παρεμβολών τέτοιας κλίμακας τόσο κοντά στη Βρετανία.

Πτήσεις των Ryanair, easyJet και British Airways επηρεάστηκαν από τις παρεμβολές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεταξύ των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν ήταν ένα αεροπλάνο της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο Εδιμβούργο – Ρώμη, μια πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου, καθώς και ένα αεροσκάφος της British Airways από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.

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Περίπου 40 από τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν εκτιμάται ότι βρίσκονταν εντός ή κοντά στον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τις βρετανικές αρχές. Παράλληλα, η ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε ότι επτά πτήσεις ανέφεραν απώλεια σήματος GPS και χρειάστηκαν καθοδήγηση από τους ελεγκτές για την προσέγγισή τους στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια. Τα σύγχρονα επιβατικά αεροπλάνα διαθέτουν εναλλακτικά συστήματα πλοήγησης, ενώ οι πιλότοι εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την πτήση τους ακόμη και όταν χάσουν τη δορυφορική καθοδήγηση.

Η ρωσική νηοπομπή με τα τρία πλοία που συνδέθηκαν με μεταφορές όπλων στη Βόρεια Κορέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, την ώρα που καταγράφονταν οι παρεμβολές, μια ρωσική νηοπομπή διέσχιζε τη Βόρεια Θάλασσα με νότια κατεύθυνση.

Σε αυτή συμμετείχαν τα φορτηγά πλοία Lady R, Lady D και Maia-1, τα οποία έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο μικροσκόπιο δυτικών υπηρεσιών, λόγω υποψιών ότι χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας. Οι μεταφορές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Τα τρία πλοία, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, συνοδεύονταν από ρωσικό πολεμικό σκάφος. Η πορεία της νηοπομπής συνέπεσε χρονικά με τις παρεμβολές, ενώ τα δεδομένα της Hexbird τοποθετούν την πιθανή πηγή του σήματος κοντά στη θαλάσσια περιοχή από την οποία περνούσαν τα πλοία.

Παρά τη χρονική και γεωγραφική σύμπτωση, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν διαθέτουν στοιχεία που να επιτρέπουν την οριστική απόδοση της ευθύνης. «Η ανάλυσή μας ούτε ταυτοποιεί τη νηοπομπή ως πηγή των παρεμβολών ούτε αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο», ανέφερε η Hexbird, την οποία διευθύνει ο αναλυτής αεροπορικών δεδομένων Τζον Γουάιζμαν.

«Εάν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για κλιμάκωση»

Ο ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικού πολέμου, δρ Τόμας Γουίθινγκτον, εκτίμησε ότι ενδεχόμενη ρωσική εμπλοκή θα συνιστούσε σημαντική διεύρυνση των επιχειρήσεων παρεμβολής στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

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«Εάν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για εντατικοποίηση των παρεμβολών που έχουμε δει μέχρι σήμερα», δήλωσε στο iPaper. Όπως πρόσθεσε, δεν γνωρίζει άλλη περίπτωση κατά την οποία ανάλογη δραστηριότητα να έχει καταγραφεί τόσο δυτικά. «Είναι η πρώτη φορά, απ’ όσο γνωρίζω, που βλέπουμε κάτι τέτοιο τόσο δυτικά. Αλλά ταυτόχρονα δεν πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία», σημείωσε.

Οι εκτιμήσεις αυτές εντάσσονται στη συζήτηση για τις λεγόμενες υβριδικές επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε ένα κράτος χωρίς να συνιστούν άμεση στρατιωτική επίθεση.

«Σχεδόν βέβαιο ότι οι παρεμβολές προήλθαν από το πολεμικό πλοίο»

Πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Τζέιμς Ντρόξφορντ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και ανεξάρτητος αναλυτής ναυτικών πληροφοριών.

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Κατά την εκτίμησή του, πιθανότερη πηγή των παρεμβολών ήταν το ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή και όχι κάποιο από τα τρία εμπορικά σκάφη.

«Το ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή ήταν σχεδόν σίγουρα η πηγή των παρεμβολών στο GPS και όχι τα εμπορικά πλοία», υποστήριξε. Εκτίμησε, επίσης, ότι η ενέργεια ενδέχεται να αποτέλεσε αντίδραση στη στενή παρακολούθηση της ρωσικής νηοπομπής από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

«Τα παρακολουθούσαν σε όλη τη διαδρομή τους στη Βόρεια Θάλασσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η μικρή διάρκεια των παρεμβολών, η τοποθεσία και τα μέσα που βρίσκονταν στην περιοχή υποδηλώνουν πιθανή προσπάθεια αποτροπής της δυτικής επιτήρησης των πλοίων.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη έρευνα.

Πώς μπορούν να μπλοκαριστούν τα συστήματα GPS των αεροσκαφών

Οι παρεμβολές GPS, γνωστές διεθνώς ως jamming, προκαλούνται όταν ένας πομπός εκπέμπει ραδιοσήματα που εμποδίζουν τους δέκτες ενός αεροσκάφους να λαμβάνουν σωστά τα σήματα από τους δορυφόρους.

Όταν οι παρεμβολές είναι αρκετά ισχυρές, ο δέκτης αδυνατεί να υπολογίσει με ακρίβεια τη θέση ή τον χρόνο, δύο βασικά στοιχεία για τη δορυφορική πλοήγηση.

L’attaque revendiquée par l’Ukraine d’une corvette et d’un cargo russes à Benghazi en Méditerranée renforce le Volodymyr Zelenski et elle place la marine russe en position défensive sur 3 mers du globe @franceinfo @AxeldeTarle https://t.co/hntnnNusyf — François Beaudonnet 🌎 (@beaudonnet) November 24, 2026

Αυτό δεν σημαίνει ότι το αεροσκάφος χάνει αυτομάτως τη δυνατότητα να πετάξει ή να προσγειωθεί. Τα αεροπλάνα διαθέτουν εναλλακτικά συστήματα πλοήγησης και τα πληρώματα ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Ωστόσο, οι εκτεταμένες παρεμβολές μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη αεροπορική κίνηση.

Ο Ράμσεϊ Φάραγκερ, διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πλοήγησης της Βρετανίας, επισήμανε ότι οι παρεμβολές κάλυψαν μια ιδιαίτερα μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Όπως ανέφερε, για να επιτευχθεί τέτοια εμβέλεια θα απαιτούνταν εξοπλισμός σημαντικής ισχύος, πιθανότατα εγκατεστημένος σε ειδική στρατιωτική πλατφόρμα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγάλη απόσταση της πιθανής πηγής από τις βρετανικές ακτές περιόρισε τον κίνδυνο επιπτώσεων σε άλλες υποδομές. «Η Βρετανία στάθηκε αρκετά τυχερή που το περιστατικό συνέβη τόσο μακριά από την ακτή, επειδή δεν θα θέλαμε παρεμβολές GPS τέτοιας ισχύος να επηρεάσουν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και σταθμούς ψηφιακού ραδιοφώνου DAB», εξήγησε.