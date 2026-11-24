Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης ανακοίνωσε τη διατήρηση των τιμών στα 5.000 ζαχαροπλαστεία της χώρας, ενώ σε ορισμένα σοκολατοειδή οι τιμές είναι χαμηλότερες

Τη δέσμευση των ζαχαροπλαστών να διατηρήσουν τις τιμές στα περσινά επίπεδα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από τη συνάντησή του με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών.

Ο κ. Σπανάκης υπενθύμισε ότι στη χώρα λειτουργούν 5.000 ζαχαροπλαστεία. Όπως ανέφερε, κάθε μέσο κατάστημα διαθέτει περίπου 250 κωδικούς προϊόντων, εκ των οποίων σε πολλούς οι τιμές παραμένουν σταθερές, ενώ σε ορισμένα σοκολατοειδή είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με πέρυσι. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι τα ζαχαροπλαστεία «συνεχίζουν να προσφέρουν στη γειτονιά» και «συνεχίζουν να μας γλυκαίνουν τη ζωή μας».

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Πού βρίσκονταν οι τιμές πέρυσι

Για να έχει ο καταναλωτής μέτρο σύγκρισης, ας δούμε τι κόστιζαν πέρυσι τα γιορτινά γλυκά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του περασμένου Δεκεμβρίου, οι τιμές κινούνταν περίπου ως εξής:

Μελομακάρονα: 13 έως 20 ευρώ το κιλό. Η συνηθέστερη τιμή ήταν γύρω στα 14 ευρώ, ενώ τα μελομακάρονα με σοκολάτα άγγιζαν τα 15.

13 έως 20 ευρώ το κιλό. Η συνηθέστερη τιμή ήταν γύρω στα 14 ευρώ, ενώ τα μελομακάρονα με σοκολάτα άγγιζαν τα 15. Κουραμπιέδες: 14 έως 21 ευρώ το κιλό.

14 έως 21 ευρώ το κιλό. Δίπλες: 12 έως 17 ευρώ το κιλό.

12 έως 17 ευρώ το κιλό. Πιο «φανταχτερές» εκδοχές: τα μελομακάρονα red velvet στα 19-22 ευρώ το κιλό και τα τσουρέκια «Dubai» στα 20-23 ευρώ.

Παράλληλα, ζαχαροπλάστες έλεγαν τότε ότι οι πρώτες ύλες είχαν ακριβύνει αισθητά. Βούτυρο, μέλι, καρύδια και αμύγδαλα είχαν ανέβει κατά 30-40%, χωρίς όμως να περάσει ολόκληρη η αύξηση στη βιτρίνα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών, Γιάννης Γλύκος, είχε δηλώσει ότι τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες δεν είχαν καμία αύξηση σε σχέση με το 2024. Είχε προσθέσει ότι το κακάο είχε υποχωρήσει από τα 12.000 στα 6.000 δολάρια, αλλά η μείωση δεν είχε περάσει ακόμη στις τιμές της σοκολάτας.

Το αν η φετινή «δέσμευση» θα φανεί στα ράφια θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα γεμίσουν οι βιτρίνες με τα γιορτινά.

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