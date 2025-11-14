Παρά τη διεθνή αναταραχή στην αγορά του κακάο, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα. Αυτό διαβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλύκος, μιλώντας στα «ΝΕΑ». Ωστόσο, η σοκολάτα εξακολουθεί να κοστίζει ακριβά, καθώς η πτώση των διεθνών τιμών δεν έχει ακόμη φτάσει στα ζαχαροπλαστεία.

«Η σοκολάτα παραμένει στα 9 με 10 ευρώ το κιλό»

Το ράλι στις τιμές της σοκολάτας φαίνεται να έχει σταματήσει, όχι όμως και η ακρίβεια.

«Η σοκολάτα αυτή τη στιγμή πωλείται στα 9 με 10 ευρώ το κιλό», εξηγεί ο κ. Γλύκος, τονίζοντας ότι τα εργαστήρια εξακολουθούν να αγοράζουν πρώτη ύλη σε τιμές ιδιαίτερα υψηλές.

Το κακάο έπεσε, οι τιμές όχι

Η διεθνής αγορά του κακάο γνώρισε πρωτοφανείς διακυμάνσεις μέσα σε έναν χρόνο. Από τα 2.000–3.000 δολάρια ο τόνος, «εκτοξεύτηκε» στα 12.000 και σήμερα βρίσκεται περίπου στα 7.000 δολάρια.

«Η πτώση αυτή δεν έχει ακόμη περάσει στη σοκολάτα. Έχουμε δει μόνο μια μικρή μείωση στις προμήθειες», σημειώνει ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών, διευκρινίζοντας ότι τα ζαχαροπλαστεία απορροφούν μεγάλο μέρος της αύξησης.

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα: Πόσο θα τα πληρώσουμε

«Οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των γιορτών θα παραμείνουν ίδιες με πέρυσι. Από 14 έως 18 ευρώ/κιλό για κουραμπιέδες και μελομακάρονα, ανάλογα με το κατάστημα. Όσο για τη βασιλόπιτα, το τελικό κοστολόγιο δεν έχει “κλειδώσει”», επισημαίνει ο κ. Γλυκός, τονίζοντας πως οι επαγγελματίες περιμένουν τις τελευταίες τιμές στα βούτυρα.

«Υπολογίζω ότι η βασιλόπιτα θα κυμανθεί στα 13 με 14 ευρώ το κιλό», συμπληρώνει.

Σταθερές τιμές, αλλά μειωμένες αγορές

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει φετινή αύξηση, οι καταναλωτές αγοράζουν όλο και λιγότερο.

«Δεν υπάρχει χρήμα. Παλαιότερα έπαιρναν δύο κιλά μελομακάρονα, δύο κιλά κουραμπιέδες και ζητούσαν “βάλε κι ένα για τον φίλο”. Τώρα μπαίνουν και ζητούν μισό κιλό για το σπίτι και μισό κιλό για την επίσκεψη», περιγράφει.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά.

«Τα χρήματα δεν φτάνουν μέχρι το τέλος του μήνα. Εμείς απορροφάμε τις αυξήσεις κάθε χρόνο… απορροφάμε, απορροφάμε… στο τέλος θα πάμε φυλακή», λέει με πικρία.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, οι ζαχαροπλάστες ελπίζουν ότι η σταθερότητα των τιμών θα δώσει ώθηση στις χριστουγεννιάτικες πωλήσεις. «Αυτό περιμένουμε και αυτό ελπίζουμε», καταλήγει ο κ. Γλύκος.