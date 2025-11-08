Η τιμή της σοκολάτας έχει πάρει την ανιούσα και πλέον «λιώνει» τα πορτοφόλια, φτάνοντας ακόμα και τα 10 ευρώ το κιλό, όπως εξηγεί ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλύκος.

«Πριν από δύο χρόνια ο τόνος του κακάο είχε 2.000 δολάρια. Έφτασε μέχρι και τα 12.000 δολάρια. Εμείς όμως κρατήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε. Αντί να κάνουμε αύξηση 300%, κάναμε μόνο 20% με 30% και προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε όλον τον κραδασμό. Όμως πλέον δεν βγαίνουμε, τα μαγαζιά μας δεν βγαίνουν πέρα», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο κος Γλύκος,

Εν συνεχεία τόνισε: «Τώρα υπάρχει μία σταθεροποίηση και μία πτώση στο κακάο, η οποία όμως δεν έχει φανεί στις τιμές της σοκολάτας. Παλιά αγοράζαμε σοκολάτα 4 με 4,5 ευρώ το κιλό, φτάσαμε να την αγοράζουμε 12 ευρώ και σήμερα πληρώνουμε 9 με 10 ευρώ. Το κακάο έπεσε από τα 12.000 στα 6.000 δολάρια, αλλά δεν έχει μετακυλιστεί ακόμα η μείωση στις τιμές μας».

Πάστες: Σταθερές τιμές για να μην επιβαρυνθούν οι πελάτες

Όσο για τις πάστες, η τιμή ανά τεμάχιο έχει ανέβει σημαντικά. «Μια πάστα που πέρυσι κόστιζε 2 ευρώ, πλέον φτάνει τα 3 ή 4 ευρώ». Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, οι ζαχαροπλάστες προσπαθούν να διατηρήσουν ενιαίες τιμές για να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τους πελάτες που πλέον αγοράζουν τόσα τεμάχια όσα και τα μέλη της οικογένειάς τους: «Όλες τις πάστες, λευκές ή μαύρες, τις έχουμε σε μία τιμή. Από τη μία κερδίζουμε λίγο παραπάνω, από την άλλη χάνουμε. Δεν μπορείς να λες στον πελάτη πάρε αυτό 3 ευρώ και το άλλο 4 ευρώ. Βάζουμε 3,5 ευρώ όλα και τελειώνει η υπόθεση».

Κουραμπιέδες και μελομακάρονα: Πόυ θα κυμανθούν οι τιμές

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι καταναλωτές περιμένουν να δούνε που θα κυμανθούν οι τιμές των παραδοσιακών γλυκών των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ζαχαροπλαστών, οι τιμές στα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες θα παραμείνουν στα περυσινά επίπεδα, παρά την ακρίβεια:

Αναφερόμενος στα παραδοσιακά γλυκίσματα των Χριστουγέννων, όπως μελομακάρονα και κουραμπιέδες, εκτίμησε ότι θα παραμείνουν στα περυσινά επίπεδα. «Φέτος τα ζαχαροπλαστεία πουλάνε από 13,80 έως 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το μαγαζί. Δεν έχουμε καμία αύξηση από πέρυσι γιατί τα βούτυρα έχουν σταθεροποιηθεί» είπε συμπληρώνοντας ότι «τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες θα μείνουν στις ίδιες τιμές για όλη τη σεζόν. Δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση».