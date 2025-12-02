Η γλυκιά γιορτινή παράδοση των Χριστουγέννων στην Ελλάδα παραμένει προσιτή για τους καταναλωτές, παρά την διεθνή αναταραχή στις τιμές πρώτων υλών όπως το κακάο, το βούτυρο και τα αμύγδαλα.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Λύρο, ιδιοκτήτη αρτοζαχαροπλαστείου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μίλησε στο MEGA, οι τιμές στα κλασικά χριστουγεννιάτικα γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες, θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, προσφέροντας μια σταθερή επιλογή στους καταναλωτές που θέλουν να στολίσουν το τραπέζι τους χωρίς έκπληξη στο πορτοφόλι.

Συγκεκριμένα ο κ. Λύρος ανέφερε ότι: «Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα. Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40% κρατάμε τις περσινές τιμές», τόνισε μεταξύ άλλων.

Πόσο θα αγοράσουμε τα γλυκά των Χριστουγέννων

Κουραμπιέδες: 14€ – 21€ / κιλό (από 14€ – 18€ πέρσι)

Μελομακάρονα: 13€ – 20€ / κιλό (από 12,50€ – 17€ πέρσι)

Δίπλες: 12€ – 17€ / κιλό (από 11€ – 16€ πέρσι)

*Έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες: βούτυρο, μέλι, καρύδια, αμύγδαλα κ.ά.

Μίκρυνε το ενδιαφέρον για τα πιο… «εκλεπτυσμένα» γλυκά