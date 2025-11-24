Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά. Οι περισσότεροι Έλληνες θα στολίσουν τα σπίτια τους με τα περσινά ή τα προπέρσινα στολίδια, ενώ τα μελομακάρονα θα είναι… μετρημένα, καθώς η γενική ακρίβεια «χτυπά» και την εορταστική περίοδο.

Υψηλό κόστος παραγωγής και αυξημένες τιμές

Τέλη Νοεμβρίου και ενώ άλλες χρονιές η καταναλωτική κίνηση είχε ήδη ξεκινήσει, φέτος επιχειρηματίες και καταναλωτές συμφωνούν ότι η αγορά παραμένει σε υποτονικά επίπεδα. Η εκτίναξη των τιμών στις πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους, έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε ζαχαροπλαστεία και καταστήματα εποχιακών ειδών, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να μεταφέρονται στον καταναλωτή.

Ενδεικτικά, φέτος η τιμή των μελομακάρονων αναμένεται να φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό, οι κουραμπιέδες τα 30 ευρώ και οι δίπλες τα 18 ευρώ.

Οι επαγγελματίες ελπίζουν ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου η κίνηση στην αγορά θα αρχίσει να ζεσταίνεται, δίνοντας μια ανάσα στην εορταστική περίοδο.