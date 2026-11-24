Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει πως το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση να προσαρμοστεί στις δικές της ανάγκες

Την πρότασή του για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2026, δημοσιοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

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Ο ΕΣΑ επισημαίνει πως:

«Το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00)».

Ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές μέχρι το τέλος του έτους

Διευκρινίζεται ότι έξι συνολικά Κυριακές απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του έτους, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν αν θα ανοίξουν τις τέσσερις από αυτές.

Η πρώτη Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα είναι η 29η Νοεμβρίου 2026, αμέσως μετά την Black Friday. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της εορταστικής λειτουργίας της αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις ακόλουθες Κυριακές:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026

