Σχεδόν 79.812.452 επιβάτες διακινήθηκαν στα 39 αεροδρόμια της χώρας κατά το δεκάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025

Αύξηση της τάξεως του 4,7% σημείωσε κατά το δεκάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια που τελούν υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο συνολικός αριθμός των επιβατών –αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού– ανήλθε από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026 στους 12.748.385, έναντι 12.181.144 επιβατών που είχαν καταγραφεί το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Οκτώβριος 2026: Ιστορικό ρεκόρ στο Ηράκλειο

Κατά τον Οκτώβριο του 2026, όλα τα αεροδρόμια της ΥΠΑ κατέγραψαν θετικό πρόσημο στην κίνηση επιβατών. Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο διακίνησε τον μεγαλύτερο όγκο ταξιδιωτών, εμφάνισε άνοδο 1,6%, εξυπηρετώντας 1.191.128 επιβάτες σε σύγκριση με τους 1.172.533 του αντίστοιχου περσινού μήνα. Παράλληλα, το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ για το δεκάμηνο του 2026, διακινώντας συνολικά 9.988.802 επιβάτες, μέγεθος αυξημένο κατά 4,1% σε σχέση με τους 9.595.298 επιβάτες του 2025.

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Συνολική εικόνα στα 39 αεροδρόμια

Στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας όπου πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις –συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Fraport Greece και του ΔΑΑ– η επιβατική κίνηση για το δεκάμηνο του 2026 παρουσίασε αύξηση 4,5%. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 79.812.452 επιβάτες, έναντι 76.379.091 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Όσον αφορά τις κινήσεις αεροσκαφών στα 39 αυτά αεροδρόμια, όπου τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κατά κύριο λόγο η ΥΠΑ, καταγράφηκε άνοδος 3,8%. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 592.270 πτήσεις, σε σύγκριση με τις 570.606 πτήσεις που είχαν καταγραφεί πέρυσι.