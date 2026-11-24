Το ΑΣΕΑΔ με την υπ’ αριθμόν 72/24-11-2026 απόφασή του μείωσε το συνολικό χρηματικό πρόστιμο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τις 150.000 στις 10.000 ευρώ για το «τριφύλλι»

Το ΑΣΕΑΔ έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ακυρώνοντας την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών και μειώνοντας δραστικά τα χρηματικά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στους «πράσινους».

Σημαντική δικαίωση για τον Παναθηναϊκό, καθώς το ΑΣΕΑΔ, με την υπ’ αριθμόν 72/24-11-2026 απόφασή του, έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή της «πράσινης» ΚΑΕ κατά της απόφασης του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΣΑΚΕ της 6ης Ιουλίου.

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Συγκεκριμένα, ακυρώθηκε η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών, καθώς και το χρηματικό πρόστιμο των 100.000 ευρώ, που είχαν επιβληθεί στο «τριφύλλι» για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα εκ μέρους του συνόλου των αθλητών και των λοιπών παραγόντων της ομάδας.

Παράλληλα, το ΑΣΕΑΔ μείωσε από τις 50.000 στις 10.000 ευρώ το χρηματικό πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά του Κέντρικ Ναν (έργω εξύβριση), διατηρώντας την αυστηρή έγγραφη επίπληξη.

Επί της ουσίας, οι «πράσινοι» ανακτούν τους δύο βαθμούς στη βαθμολογία της Stoiximan GBL, ενώ το συνολικό χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται από τις 150.000 στις 10.000 ευρώ.

Τέλος, το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την πρόσθετη παρέμβαση, καθώς και τα υπόλοιπα σκέλη της προσφυγής, διατάσσοντας την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.