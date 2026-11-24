Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον Νικ Καλάθη κατά τη διάρκεια της media day.

Η Εθνική μας ομάδα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας μπροστά της δύο ιδιαίτερα απαιτητικές αναμετρήσεις απέναντι σε Γεωργία και Ισπανία. Με στόχο να κάνει αποφασιστικά βήματα πρόκρισης, η «γαλανόλευκη» προετοιμάζεται εντατικά υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη για τις δύσκολες μάχες που ακολουθούν.

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Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής στάθηκε στην πολύ μεγάλη σημασία των δύο αγώνων και στα προβλήματα τραυματισμών που αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, μίλησε για την απουσία του Καλάθη την οποία χαρακτήρισε «τεράστια απώλεια», ενώ ξεκαθάρισε ότι άπαντες πρέπει να δώσουν την ψυχή τους, για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.



Αναλυτικά όσα δήλωσε



«Να μη σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Ισπανία. Το ματς με τη Γεωργία είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και κάποια άλλα που δεν περιμέναμε έρχονται στην πορεία. Αυτή είναι η συνθήκη, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.



Προπόνηση δεν μπορούμε να κάνουμε, λείπουν τα παιδιά από την Ευρωλίγκα. Πρέπει να εστιάσουμε στα παιδιά που έχουμε. Να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να γεμίσει ο κόσμος το γήπεδο, να δώσουμε την ψυχή μας.



Ο Νικ (σ.σ. Καλάθης) είδαμε πόσο σημαντικός είναι και πώς έπαιξε στο τελευταίο παράθυρο του Αυγούστου, που ήταν εξαιρετικός και φέτος παίζει πολύ καλά. Δυστυχώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, μίλησα μαζί του, στεναχωρήθηκε, ήθελε να είναι εδώ. Επικοινωνήσαμε και μαζί θέλει πολύ να κερδίσουμε για να συμμετέχει στο επόμενο παράθυρο,. Θα είναι μία τεράστια απώλεια. Όλοι ξέρουν την ποιότητα του Νικ και τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.



Στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και να κερδίσεις και να χάσεις. Είναι παράξενη η διαδικασία των παραθύρων. Αυτή είναι η κατάσταση, εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι έχουμε δώσει τα πάντα για να τα καταφέρουμε».



