Την αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα πλαισιώσουν οι βοηθοί Νταν Κουκ και Ίαν Χάσιν από την Αγγλία

Ο Άγγλος Κρις Κάβαναγκ θα διευθύνει την αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μίλαν στο Φάληρο για το Europa League.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ερχόμενη Πέμπτη (26/11, 19:45), σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

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Η UEFA ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα η οποία πρόκειται να διευθύνει τον σπουδαίο αγώνα. Ο άρχων του αγώνα θα είναι ο Elite Άγγλος διαιτητής, Κρις Κάβαναγκ. Ένας αρκετά γνώριμος διαιτητής για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής ορίστηκε φέτος στον αγώνα Γερμανία – Ελλάδα 0-1 για το Nations League, αλλά και στο Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1 για το Champions League. Στο παρελθόν έχει διευθύνει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ τον Αύγουστο του 2024 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League (0-1, 13-12 πρόκριση στα πέναλτι για τους Ολλανδούς).

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Νταν Κουκ και Ίαν Χάσιν, 4ος ο Ρόμπερτ Τζόουνς, ενώ στο VAR είναι ο Μάικλ Σάλισμπουρι με βοηθό τον Πίτερ Μπάνκς.