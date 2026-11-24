Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, το ματς με τη Χάποελ, αλλά και τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε για την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη media day του Ολυμπιακού για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 14η αγωνιστική της Euroleague (25/11, 21:15), αλλά και για τις μεταγραφές που… έρχονται στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι ο Σέρβος ψηλός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό ματς, ενώ σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός «χτυπάει» πόρτες, αλλά δεν είναι εύκολο να βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε o Μπαρτζώκας:

«Είναι μία ομάδα που έχει εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Εμείς πρέπει να έχουμε καλή εκτέλεση επιθετική, χωρίς να χάσει η επίθεσή μας τη ροή της. Να παίξουμε με ροή. Είναι μία ομάδα σε ταλέντο από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα.

Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και αυτό θέλουμε να δούμε. Δεν έχουμε κάποια εμμονή με την πρώτη θέση. Έχουμε τραυματισμούς και απουσίες, αλλά έχουμε ρόστερ. Νομίζω ότι αποδείξαμε και σε καλές και σε κακές βραδιές ότι έχουμε χαρακτήρα.

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ / MEDIA DAY ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Είναι τα παιχνίδια πολλά, η πίεση για τη νίκη τεράστια. Σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τη Μακάμπι και νομίζω ότι έχει περάσει ένας μήνας. Είναι τόσα πολλά τα συμβάντα και τα γεγονότα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάνουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των παικτών και πιστεύουμε ότι θα είμαστε φρέσκοι και αύριο».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος, είναι σε καλή κατάσταση. Χθες είχαμε μόνο ατομικές μετά το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Νίκολα έκανε ατομικές, δεν έχει μπει στο 5 εναντίον 5, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι υγιής».

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ / MEDIA DAY ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Για το αν όσον αφορά το ψάξιμο βρίσκονται ‘τόσο κοντά όσο και μακριά’ όπως είχε πει: «Ίσως πάει και στο μακριά περισσότερο. Χτυπάμε πόρτες, δεν είναι εύκολο. Οι καλοί παίκτες δεν δίνονται από τις ομάδες τους. Θα δούμε»

Για το αν τον ρωτάνε στον δρόμο για μεταγραφές: «Ευτυχώς δεν έχουμε χρόνο για καφέ. Μία ημέρα είχαμε μετά από τέσσερα παιχνίδια και μετά την προπόνηση δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Δεν προλαβαίνω»