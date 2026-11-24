Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρμόδια υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ, ο Τραμπ ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως είχαν αποκαλύψει αρχικά οι Financial Times.

Κέρδη που ενδέχεται να φτάνουν τα 15 εκατ. δολάρια αποκόμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την άνοδο της μετοχής της Nvidia, μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Η εξέλιξη προκάλεσε άνοδο 31,5% στη μετοχή της Nvidia τη Δευτέρα (23.11.2026), ενισχύοντας τη χρηματιστηριακή αξία της κατά περίπου 950 δισ. δολάρια. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα προκαλεί η φερόμενη κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών της εταιρείας από τον Τραμπ, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 58 εκατ. δολάρια.

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«Τους έπεισα, έκλεισα τη συμφωνία»

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε τη Nvidia το 1993, είχε απομακρυνθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έπειτα από καταγγελίες για τρεις ερωτικές σχέσεις: δύο με εργαζόμενες της εταιρείας και μία με πρόσωπο που φέρεται να ήταν ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε να τον επαναφέρει στη θέση του μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι είχε επικοινωνήσει με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσουμε έτσι. Και τους έπεισα… Έκλεισα τη συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, όπου εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας το όνομά του.

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Πόσα χρήματα φέρεται να κέρδισε ο Τραμπ

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρμόδια υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ, ο Τραμπ ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως είχαν αποκαλύψει αρχικά οι Financial Times.

Μετά την άνοδο της μετοχής τη Δευτέρα, η αξία της συμμετοχής του στην εταιρεία εκτιμάται ότι αυξήθηκε έως και κατά 15 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για υπεραξία από την άνοδο της μετοχής και όχι κατ’ ανάγκη για χρήματα που έχουν εισπραχθεί, καθώς δεν προκύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε πώληση των συγκεκριμένων μετοχών.

Ανάλυση του BBC, η οποία εξέτασε τις οικονομικές δηλώσεις του Τραμπ κατά την τελευταία διετία, δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αγοράσει μετοχές της Nvidia συνολικής αξίας μεταξύ 23 και 86 εκατ. δολαρίων.

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Παράλληλα, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει πουλήσει μέρος της συμμετοχής του στην εταιρεία, με τα δηλωθέντα κέρδη να κυμαίνονται μεταξύ 3,5 και 10,2 εκατ. δολαρίων.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς – Ζητούν έρευνα

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση της Nvidia, σε συνδυασμό με τις μετοχές που φέρεται να κατέχει, προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους των Δημοκρατικών.

Ο Ρούμπεν Γκαγιέγκο, Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Αριζόνα, ζήτησε να διερευνηθούν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ.

«Πρέπει να ερευνήσουμε ποιες κινήσεις έγιναν στις μετοχές πριν από την ανακοίνωση. Αυτός ο Λευκός Οίκος είναι ο πιο διεφθαρμένος στην ιστορία», υποστήριξε σε ανάρτησή του στο X.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να έχει προκαλέσει την έναρξη του «σπασίματος» της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ράλι στα χρηματιστήρια της Ασίας μετά την επιστροφή Χουάνγκ

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, έδωσε ώθηση στα χρηματιστήρια της Ασίας και του Ειρηνικού την Τρίτη.

Ειδικότερα:

Ο δείκτης TW50 της Ταϊβάν ενισχύθηκε κατά 9,5%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 6,5%, με πρωταγωνιστές τις SK Hynix και Samsung Electronics.

Ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε κέρδη σχεδόν 4%.

Ανοδικά κινήθηκε και το χρηματιστήριο της Αυστραλίας.

Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές.

Πάντως, μετά το εντυπωσιακό ράλι της Δευτέρας, η μετοχή της Nvidia υποχωρούσε κατά 4,1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, στα 158,26 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν και τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η επιστροφή του Χουάνγκ.

Παραμένουν οι ανησυχίες για τη «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης

Οι μετοχές των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται τόσο τα υψηλά επίπεδα δανεισμού για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης όσο και το ενδεχόμενο αυστηρότερων ρυθμίσεων στις ΗΠΑ, μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

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Ο Ρότζερ Λι, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών στην επενδυτική τράπεζα Cavendish, εκτίμησε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο.

Ειδικότερα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ορισμένοι επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών θεωρούνται πλέον τόσο καθοριστικοί για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και την τεχνολογική κυριαρχία των ΗΠΑ, ώστε να καθίσταται δύσκολη η απομάκρυνσή τους από τις θέσεις τους.

Παράλληλα, παραμένουν τα ερωτήματα για τα τεράστια κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για το κατά πόσο αυτές θα αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα.

Η εξέλιξη επηρεάζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και τις εκτιμήσεις των επενδυτών για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Επιπλέον, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο περιορισμός των φόβων για άμεση κατάρρευση της αγοράς Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχύει τις πιθανότητες νέας αύξησης των επιτοκίων.

Ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank ανέφερε ότι οι αγορές προεξοφλούν πλέον αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, δηλαδή κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.