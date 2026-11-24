Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1884, όταν ξεκίνησε η συστηματική τήρηση αρχείων

Η Αγγλία κατέγραψε φέτος αριθμό-ρεκόρ 5.258 θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA). Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2016, οπότε και ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1884, όταν ξεκίνησε η συστηματική τήρηση αρχείων. Η χώρα αντιμετώπισε επτά καύσωνες μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, ενώ σημειώθηκε και πρωτοφανής ξηρασία.

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Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2022, με 2.985 θανάτους λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Η πλειονότητα των φετινών θανάτων καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων καυσώνων της σεζόν: μεταξύ 24 και 27 Μαΐου (792 θάνατοι) και στη συνέχεια μεταξύ 21 και 28 Ιουνίου (2.401 θάνατοι), όπως αναφέρεται στην έκθεση της UKHSA.

Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι: «μια έντονη ζέστη στην αρχή του καλοκαιριού μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους, καθώς εξαιρετικά ζεστές καιρικές συνθήκες μπορεί να προκύπτουν προτού οι πληθυσμοί, οι κοινότητες και οι υπηρεσίες να είναι πλήρως προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν».

Σύμφωνα με την UKHSA, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με την ηλικία, τη γεωγραφική κατανομή ή τα ακριβή αίτια των θανάτων που σημειώθηκαν μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Ο οριστικός απολογισμός αναμένεται να δημοσιευτεί στις αρχές του 2027.

Η UKHSA επισημαίνει τη σημασία της λήψης μέτρων προετοιμασίας για τους υγειονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη ζέστη ήδη από την έναρξη της θερινής περιόδου, προκειμένου να προστατευθεί ο πληθυσμός και να μην εστιάζεται η προσοχή μόνο στις πιο θερμές περιόδους του καλοκαιριού.