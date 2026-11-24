Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, έπειτα από τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι Αρχές αναζητούν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή, ενώ παράλληλα εξετάζεται ακόμη μία εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λιοσίων, καθώς πρόκειται για επιχείρηση με τον ίδιο ιδιοκτήτη, αλβανικής καταγωγής.

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Όπως ανέφερε στο tanea.gr, κάτοικος επί της οδού Σινώπης, την στιγμή που συγγενικό του πρόσωπο κατευθυνόταν στην εργασία του, φέρεται πως αντιλήφθηκε δύο άτομα να περνάνε με μηχανή από το κατάστημα, και να αφήνουν τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η έκρηξη, στην οδό Σινώπης, προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, αλλά και σε τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, η καφετέρια άλλαξε ιδιοκτήτη τους τελευταίους 2-3 μήνες. «Γίνονταν διάφορες φασαρίες στο μαγαζί, σύχναζαν Αλβανοί, και κυρίως απασχολούσε τις Αρχές λόγω της δυνατής μουσικής».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι παλιοί ιδιοκτήτες της επιχείρησης, διατηρούσαν επαφές με τον καινούργιο, καθώς ο δεύτερος φέρεται να σύχναζε στην καφετέρια. «Πριν λίγο καιρό κυνηγιόντουσαν διάφοροι εδώ πέρα, υπήρχαν προστριβές», σημειώνουν.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε περίπου πριν από δύο εβδομάδες, σε ακόμη μία επιχείρηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι είχαν πυρπολήσει πλυντήριο αυτοκινήτων. Έτσι, πλέον εξετάζεται εάν υπάρχει πιθανή σύνδεση των δύο επιθέσεων, προκειμένου να οδηγηθούν στα κίνητρα των δραστών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η καφετέρια της Νέας Ιωνίας είχε γίνει στόχος πυροβολισμών πέρυσι, ωστόσο τότε, λειτουργούσε υπό άλλο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Παναγιώτη Μανούρη, δεν έχει καταγραφεί επίσημα το γεγονός.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος αναφέρθηκε και σε προηγούμενο περιστατικό επί της οδού Κασταμονής, όπου είχε καεί μια καφετέρια, ενώ είχαν σημειωθεί υλικές ζημιές και στην πολυκατοικία, επισημαίνοντας πως τα δύο καφέ είχαν κοινούς θαμώνες, χωρίς ωστόσο να τα συνδέει.

Βίντεο ντοκουμέντα

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται δυο βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της ισχυρής έκρηξης.

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Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας, στις οποίες φέρονται να καταγράφονται δύο άτομα που εμπλέκονται στην επίθεση. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση του υλικού, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για την ταυτοποίησή τους.