Το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Αττικής

Την ιδιαίτερη σημασία της επαναλειτουργίας του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του αναβαθμισμένου ιστορικού κτηρίου, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, η οποία κάλυψε τα 5,85 εκατ. ευρώ από τη συνολική δημόσια δαπάνη των 6,16 εκατ. ευρώ, καθώς και από άλλες πηγές του Υπουργείου Πολιτισμού.

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Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι η Αττική συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία δημοφιλών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και σημαντικών πολιτιστικών υποδομών της χώρας, προσελκύοντας «πάνω από το 40% των επισκεπτών τους». Όπως τόνισε, αυτός ο πλούτος καθιστά αναγκαία τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε η προστασία και ανάδειξή του να αποτελούν όχι μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά και «κρίσιμο στρατηγικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, υπογράμμισε ότι ένα ιστορικό κτήριο επανεντάσσεται ενεργά στη ζωή του αρχαιολογικού χώρου, με νέες χρήσεις και σύγχρονες μουσειακές υποδομές. Στάθηκε στη συμβολή του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι «η χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ενός ιστορικού κτηρίου», αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την προστασία, την επιστημονική μελέτη και την παρουσίαση σημαντικών αρχαιολογικών συλλογών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστιθέμενη αξία της παρέμβασης για τον επισκέπτη και την επιστημονική κοινότητα, αναφέροντας ότι «το Παλαιό Μουσείο δεν αποκαθίσταται απλώς ως ιστορικό κτήριο», καθώς οι νέες λειτουργίες του συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την εμπειρία της επίσκεψης στην Ακρόπολη.

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Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι για τη διοίκηση της Περιφέρειας «ο Πολιτισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής», επισημαίνοντας ότι η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης οφείλει να συνοδεύεται από τη δυνατότητα πρόσβασης και ουσιαστικής κατανόησής της από τις επόμενες γενιές. Συνέδεσε, επίσης, το έργο με την αποστολή της Πολιτικής Συνοχής, όσον αφορά στη μετατροπή των ευρωπαϊκών πόρων σε παρεμβάσεις με «πραγματικό αποτύπωμα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τόπου».

Κλείνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να επενδύει με σχέδιο στις πολιτιστικές υποδομές και στη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, συνδέοντας την ιστορική ταυτότητα με την τουριστική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας και την απασχόληση. «Τα έργα πολιτισμού είναι έργα αναπτυξιακά, δημιουργούν προστιθέμενη αξία», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό Λίνα Μενδώνη.

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Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός μας στόχος»

Στη σημασία της επαναλειτουργίας του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, ως μιας ακόμη ουσιαστικής παρέμβασης για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η αναβάθμιση του ιστορικού κτηρίου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη σύνδεση των μνημείων με τη σύγχρονη ζωή, μέσα από νέες εκθεσιακές δυνατότητες και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ευχαριστώντας προσωπικά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη χρηματοδοτική συμβολή της Περιφέρειας στην υλοποίηση του έργου, ενώ υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποδεικνύουν έμπρακτα πως τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετατρέπονται σε έργα με απτό αποτέλεσμα.

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Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στις ευρύτερες παρεμβάσεις αναστήλωσης, προστασίας και προσβασιμότητας στην Ακρόπολη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος εθνικός μας στόχος», δήλωσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για την αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας.

«Η θέση των ανεκτίμητων αυτών αριστουργημάτων είναι εδώ, κάτω από το αττικό φως και σε άμεση επαφή με τον ναό στον οποίο ανήκουν», υπογράμμισε, επαναβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει τη διεκδίκηση με τεκμηριωμένα επιχειρήματα.

Λίνα Μενδώνη: «Μετά είκοσι έτη, το Μουσείον, στην Ακρόπολη, προσφέρει μια νέα εμπειρία: Προστατεύει αρχαιότητες πρωτοπορώντας στην έκθεσή τους

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Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον χαιρετισμό της έκανε λόγο για «ημέρα-σταθμό για την Ακρόπολη, την Αθήνα, το Υπουργείο Πολιτισμού». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια -από τον Ιούλιο του 2007- το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης επαναλειτουργεί, πλήρως ανακαινισμένο, με νέες χρήσεις και ουσιαστικά ανανεωμένο ρόλο στη συνολική εμπειρία του μέγιστου των αρχαιολογικών μας χώρων, ενός εξόχως σημαντικού μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η πολιτική μας θεμελιώνεται στην αντίληψη ότι ο Πολιτισμός, πέρα από ανεκτίμητο αγαθό, που πρέπει να προστατεύουμε ως ταυτοτικό στοιχείο της κοινωνίας, αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο με ισχυρή κοινωνική και οικονομική δυναμική, το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε. Η πολιτική μας επιδιώκει την εννοιολογική και λειτουργική διασύνδεση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και πολιτιστικών υποδομών, τη συγκρότηση μιας περισσότερο ισόρροπης και πολυκεντρικής πολιτιστικής γεωγραφίας και τη δημιουργία ενός συνεκτικού ιστορικού και πολιτιστικού αφηγήματος».

Νέα σελίδα για τον παλαιότερο μουσειακό χώρο της Ελλάδας

Το έργο αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 40 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του ΠΕΠ «Αττική» 2021 – 2027. Στο πλαίσιο της ΟΧΕ θα υλοποιηθούν συνολικά 21 μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με στόχο την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής, την αναβάθμιση των πολιτιστικών υπηρεσιών και υποδομών και την αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής των διεθνών επισκεπτών.

Η πράξη «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης» έχει συνολική δημόσια δαπάνη 6.163.988,45 ευρώ, εκ των οποίων 5.856.117,57 ευρώ αποτελούν επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. Χρηματοδοτείται μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κύριος του έργου και δικαιούχος είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών έχει τη συνολική ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης.

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες επισκευής και κτηριολογικής αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου, εκσυγχρονισμός των υποδομών του, αναβάθμιση των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης, καθώς και διαμόρφωση χώρων μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων. Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εκθεσιακού και αποθηκευτικού περιβάλλοντος, με αυξημένες δυνατότητες προστασίας του αρχαιολογικού υλικού. Η αναδιοργάνωση των αποθηκευτικών χώρων δημιουργεί επίσης προϋποθέσεις ελεγχόμενης πρόσβασης επισκεπτών.

Στο νέο μουσειακό περιβάλλον θα παρουσιάζονται αρχαιολογικά ευρήματα από την Αθήνα και τον Ιερό Βράχο, πολλά από τα οποία δεν είχαν εκτεθεί έως σήμερα. Μέσα από εποπτικό υλικό και ψηφιακές εφαρμογές φωτίζονται η συγκρότηση της αθηναϊκής πόλης-κράτους, η εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών και η διαχρονική πολιτιστική δημιουργία. Παράλληλα, το εργαστήριο συντήρησης αναβαθμίστηκε με εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και αποκτά δυνατότητα ανοικτής θέασης, αναδεικνύοντας την επιστημονική εργασία που απαιτείται για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων.

Το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης θεμελιώθηκε το 1865 και ολοκληρώθηκε το 1874. Είναι το πρώτο κτήριο που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσειακή χρήση στο νεοελληνικό κράτος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του Ιερού Βράχου. Το 2007 έκλεισε τις πόρτες του στο κοινό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των εκθεμάτων στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, αποκτά μια νέα προοπτική, συνδυάζοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα με τις σύγχρονες ανάγκες της μουσειακής λειτουργίας.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» 2021 – 2027 Δημήτρης Δρόσης.