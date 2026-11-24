Στο πρόγραμμα εντάσσονται μεταξύ άλλων παιχνίδια, ρύζι, φέτα και γλυκά, ενώ ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως, σύμφωνα με τα στοιχεία του, το εορταστικό τραπέζι είναι φθηνότερο από πέρυσι

Από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους», το οποίο προβλέπει μειώσεις τιμών έως και 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων από 26 διαφορετικές κατηγορίες.

Όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παιχνίδια, ρύζι, φέτα, κίτρινα τυριά, σοκολάτα, βασιλόπιτα, τσουρέκι, αναψυκτικά και γλυκά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και προϊόντα κρέατος, χωρίς ωστόσο οι εκπτώσεις να φτάνουν το 25%.

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Ο κ. Σπανάκης σημείωσε ότι στόχος είναι να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ προανήγγειλε νέες συναντήσεις με εκπροσώπους κρεοπωλών και αρτοποιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα μείωσης τιμών σε 1.140 κωδικούς, με μέση έκπτωση 7,1%.

Διαφωνία για το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις του ΙΝΚΑ για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ο υφυπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι το κόστος είναι χαμηλότερο από αυτό που παρουσιάζει η Ομοσπονδία.

Ειδικότερα, ενώ το ΙΝΚΑ υπολογίζει το κόστος στα 220 ευρώ, ο κ. Σπανάκης το εκτιμά στα 164 ευρώ, επικαλούμενος στοιχεία από την αγορά. Όπως ανέφερε, η γαλοπούλα υπολογίζεται στα 11 ευρώ έναντι 16 ευρώ στην εκτίμηση του ΙΝΚΑ, ενώ για τα γλυκά η αντίστοιχη σύγκριση είναι 18 έναντι 24 ευρώ.

Στοχευμένες παρεμβάσεις και τιμολόγηση

Ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι θα έχει συναντήσεις με κρεοπώλες και αρτοποιούς, μετά τις επαφές που είχε με εκπροσώπους 5.000 ζαχαροπλαστείων.

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«Όλοι οι επαγγελματίες παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος δίνουν μεγάλη καθημερινή μάχη και οφείλω να το πω δημόσια, αλλά θέλουμε και τους καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι και να έχουν και επιλογές», ανέφερε χαρακτηρίζοντας «περίεργη» την εκτίμηση του ΙΝΚΑ. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ακόμη και βάσει των στοιχείων του ΙΝΚΑ, το φετινό τραπέζι είναι 12% φθηνότερο από πέρυσι.

«Πήγα σε συνοικιακό κρεοπωλείο, σε συνοικιακό μανάβικο και χωρίς να λέω ότι οι τιμές πρέπει να γίνουν χαμηλότερες, εκτιμώ ότι είναι κατά 26% φθηνότερα στην αγορά τα προϊόντα από την εκτίμησή του ΙΝΚΑ», δήλωσε. Ενδεικτικά, για τη γαλοπούλα ανέφερε διαφορά 11 έναντι 16 ευρώ, για τα γλυκά 18 έναντι 24 ευρώ, ενώ για μελομακάρονα και κουραμπιέδες σημείωσε τιμή 15 ευρώ «και ακόμη πιο κάτω» έναντι 22 ευρώ. Συνολικά, ο κ. Σπανάκης υπολόγισε το κόστος στα 164 ευρώ, έναντι 220 ευρώ που εκτιμά το ΙΝΚΑ, καταλήγοντας: «Δεν μ’ αρέσουν οι ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις».

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Εντατικοποίηση ελέγχων

«Πολλαπλασιάζουμε τους ελέγχους και στοχεύουμε σε προέλευση, θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και αισχροκέρδειας. Το κράτος δεν μένει αμέτοχο μέσα σε αυτό το προσωρινό και κυρίως εισαγόμενο κύμα ακρίβειας έστω κι αν στις τιμές των καυσίμων, έχουμε μια σταθεροποίηση», τόνισε ο κ. Σπανάκης, επισημαίνοντας την πτώση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,3 ευρώ και της αμόλυβδης κάτω από 1,8 ευρώ ανά λίτρο. «Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν τιμές αυξημένες, λέμε όμως ότι γίνεται μια μάχη καθημερινή για να έχουμε βελτίωση», κατέληξε.