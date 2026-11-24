Αυτό εν ολίγοις είναι το… πακέτο που έχει φέρει τον Άρη στην 4η θέση με τον ΠΑΟΚ σχεδόν στα μισά της κανονικής διάρκειας.

Ο Άρης φέτος είναι διαφορετικός και για αυτό ακριβώς τον λόγο βρίσκεται ακόμα στο… κυνήγι της 4άδας. Τέτοια εποχή πέρυσι έβλεπε αυτό τον στόχο να ξεμακραίνει επικίνδυνα επειδή δεν έκανε όλα τα παραπάνω. Δεν έπαιζε και τίποτα φυσικά, αφού η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ναι μεν δεν ήταν καλή στην Τρίπολη -όπως και στα περισσότερα εκτός- αλλά έχει ουσία. Έχει πείσμα και νοοτροπία «ως το τέλος» με την οποία ήρθε και η χθεσινή νίκη στην Τρίπολη.

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Ο Άρης πραγματοποίησε ένα από τα χειρότερα πρώτα του ημίχρονα, με 4-2-3-1 για πρώτη φορά μετά την Τούμπα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δεν είχε να κάνει όμως τόσο με τη διάταξη όσο με τα πρόσωπα που ήταν κυρίως στη μεσαία γραμμή. Σε μία ομάδα που έχει ανά διαστήματα πρόβλημα στην ανάπτυξη, κανένας από τους Γένσεν, Μπασίρου και Χόνγκλα δεν έχει την ικανότητά να κουβαλήσει μπάλα. Να προωθήσει το παιχνίδι. Για αυτό και ο Γκαρέ θα ήταν πιο συνετή επιλογή στο «10» αλλά ο Γρηγορίου προτιμάει να τον αξιοποιεί στα εξτρέμ.

Προφανώς και η εναλλαγή σε 4-4-2 μετά τον τραυματισμό του Μπασίρου έφερε περισσότερη πίεση και ανάγκασε τον Αστέρα να οπισθοχωρήσει στο δεύτερο, μπαίνοντας σε ένα καθεστώς μόνιμης άμυνας. Πάλι βέβαια ο Αρης δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Απλά καλύτερος από το πρώτο, με λίγες φάσεις αλλά αυτή τη νοοτροπία που έχει επιδείξει και σε άλλα ματς. Πείσμα, επιμονή για τα οποία δικαιώθηκε έστω και αν χρειάστηκε να παίξει η μοίρα τα παιχνίδια της. Έστω και αν χρειάστηκε η τύχη. Γιατί να μην έχει και ο Άρης από αυτήν όπως άλλοι; Γιατί να μην κερδίζει κάποιες φορές και δίχως να παίζει καλά όπως άλλοι; Σίγουρα δεν θα κερδίσει με την εύνοια που έχουν άλλοι. Δεν μπορεί όμως να παίζει πάντα καλά.

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Το στοίχημα για τον Αρη είναι η πολύ καλές εμφανίσεις του «Βικελίδης» να μεταφερθούν και στα εκτός έδρας. Για την ώρα, η ομάδα επιστρέφει… σπίτι της και θέλει να αξιοποιεί αυτή την ορμή των εντός έδρας κόντρα στον Ολυμπιακό. Η αφετηρία μίας… πίστας πέντε διαδοχικών ντέρμπι στα οποία ανοίγει μία άλλη κουβέντα. Να βγάλει επιτέλους ο Άρης αποτελεσματικότητα και σε αυτά τα ματς φέτος, για να ενισχύσει την προσπάθειά του για την 4άδα. Έχει και ένα… μαξιλαράκι πέντε βαθμών από τους διώκτες του, ώστε να δώσει όλα και να κρατήσει την επαφή σε αυτή την κούρσα με τον ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι θα πάει μέχρι τέλους.

Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι εάν ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του του Γρηγορίου. Πρώτη φορά το κάνει τόσο άμεσα και δεν έχει κι άδικο εάν αναλογιστεί κάποιος τις συνθήκες με τις οποίες ο Άρης βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Η ομάδα αξίζει ένα γεμάτο «Βικελίδης». Απλά ήρθε η ώρα του διαχωρισμού για μερίδα του κόσμου. Άλλο η θέση που δικαιούται να έχει ο καθένας απέναντι στη διοίκηση -εκεί το γυαλί έχει ραγίσει- και άλλο η πορεία της ομάδας που δικαιούται μεγαλύτερης στήριξη.