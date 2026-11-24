Η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε πως το φετινό της act είχε «μία ιδιαιτερότητα» ενώ στη σκηνή του σταδίου Tae Kwon Do εμφανίστηκαν συνολικά δεκαπέντε καλλιτέχνες και μοντέλα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Γήπεδο Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο, το καθιερωμένο MadWalk 2026, που αποτελεί θεσμό στη συνάντηση της μόδας με τη μουσική. Πολλές ήταν οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν. Η Ελένη Φουρέιρα, η Βίκυ Καγιά και η Lila ήταν ανάμεσά τους.

Η Ελένης Φουρέιρα έλαμψε όταν ερμήνευσε μεταξύ άλλων το «I Want Your Soul» και σχολίασε το ιδιαίτερο act της.

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«Πήγε πολύ καλά, πάλευα εκεί με τον αέρα αυτά να σηκώσω το πανί, είχε μία ιδιαιτερότητα φέτος το act μου και αυτό ήθελα να παρουσιάσω ούτως ή άλλως, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στο MadWalk και έχω χορέψει πολύ, έχω πέσει, έχω σηκωθεί. Και είπα φέτος να κάνω κάτι πιο ήρεμο, πιο fashion» ανέφερε η pop star.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του MadWalk 2026 φωτογραφήθηκαν, μεταξύ άλλων, η Φαίη Σκορδά, η Βασιλική Μιλλούση, η Lila, η Ρένα Μόρφη και η Τάνια Μπρεάζου, με την τρίτη να «μεταμορφώνεται» στην Beyoncé.

Στη σκηνή του MadWalk 2026 εμφανίστηκαν επίσης η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τους Playmen, ο Σάκης Ρουβάς, ο Θοδωρής Φέρρης, η Τάνια Μπρεάζου, η Ήβη Αδάμου με τη Βίκυ Καγιά, η Ρένα Μόρφη, η LILA, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Klavdia, ο FY με χριστουγεννιάτικη διάθεση, ο Biased Beast, η Λένα Ζευγαρά και η Πέγκυ Ζήνα.

Ιδιαίτερη ήταν και η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά η οποία άνοιξε τη βραδιά με ένα iconic catwalk ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε και η 11χρονη κόρη της η οποία έκανε και εκείνη και ένα όμορφο catwalk.