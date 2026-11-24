Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός, Τέλης Ζώτος, όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός πέθανε ξαφνικά την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη δημοσίευσή του στα social media.

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Ο ηθοποιός και βουλευτής αποχαιρέτησε τον Τέλη Ζώτο, με τον οποίο είχε συναντηθεί πρόσφατα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του και την παρουσία του στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».