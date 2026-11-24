Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το πλοίο «Sparta II» αποτελούσε νόμιμο στρατιωτικό στόχο επειδή μετέφερε οπλισμό, ενώ αναγνώρισε ότι η επιχείρηση προκάλεσε ανησυχία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση με drone που σημειώθηκε το Σάββατο εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Bloomberg, η επίθεση εντάσσεται στην κλιμακούμενη εκστρατεία αντιποίνων του Κιέβου κατά της Ρωσίας.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το πλοίο «Sparta II» αποτελούσε νόμιμο στρατιωτικό στόχο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε οπλισμό.

President Volodymyr Zelenskyy has confirmed that Ukraine was responsible for a drone strike on a Russian cargo ship in the Gulf of Finland, according to a report. https://t.co/HDGcraH6b9 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 24, 2026

Το πλοίο διαχειρίζεται η ρωσική εταιρεία στρατιωτικών μεταφορών και εφοδιαστικής Oboronlogistika και επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε, πάντως, ότι η επιχείρηση του Σαββάτου ενδέχεται να προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους από τους συμμάχους της Ουκρανίας.