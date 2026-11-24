Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δυτικές δυνάμεις επιδιώκουν διαχρονικά την αποδυνάμωση και την υποταγή της Μόσχας, εφαρμόζοντας την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε»

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, με έντονο γεωπολιτικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, παραχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον διάσημο Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για την ιστορική πορεία της Ρωσίας, κατηγόρησε τις δυτικές δυνάμεις ότι επιδιώκουν διαχρονικά την αποδυνάμωση και την υποταγή της Μόσχας, ενώ επανέφερε τη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης», αμφισβητώντας εμμέσως τον πνευματικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στη συζήτηση, ο Πούτιν συνέδεσε τις ιστορικές εκστρατείες του Ναπολέοντα και τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση με τη σημερινή αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση. Υποστήριξε ότι πίσω από τις διαφορετικές συγκρούσεις βρίσκεται η ίδια γεωπολιτική επιδίωξη: ο κατακερματισμός και η υποταγή της Ρωσίας.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Ρωσία ως θεματοφύλακα της χριστιανικής παράδοσης και παρουσίασε τον ρωσικό πολιτισμό ως πιθανή «κιβωτό σωτηρίας» για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν τις παραδοσιακές θρησκευτικές και οικογενειακές αξίες.

Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο της παραγωγής ντοκιμαντέρ του Κουστουρίτσα για τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννησή του. Δημοσιοποιήθηκε από το Κρεμλίνο στις 20 Νοεμβρίου και ξεπερνά τα όρια μιας συζήτησης για την Ορθοδοξία, καθώς αποτυπώνει συνολικά την ιστορική, πολιτική και θρησκευτική αντίληψη του Ρώσου προέδρου.

Το μήνυμα Πούτιν στους Ουκρανούς και οι αιχμές κατά της Δύσης

Απαντώντας σε ερώτηση του Κουστουρίτσα για το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στους Ουκρανούς, ο Πούτιν επικαλέστηκε την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε». Υποστήριξε ότι κάθε φορά που η Ρωσία αποκτούσε ισχύ, εμφανίζονταν δυνάμεις που επιδίωκαν να τη διασπάσουν και να την υποτάξουν.

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Στην ιστορική του αναδρομή συμπεριέλαβε την εισβολή του Ναπολέοντα, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη ναζιστική επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Μάλιστα, υποβάθμισε τον ρόλο των ιδεολογικών παραγόντων στις συγκεκριμένες συγκρούσεις, αποδίδοντας μεγαλύτερη σημασία στα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Στη συνέχεια συνέδεσε αυτή την ιστορική ερμηνεία με τη σημερινή σύγκρουση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές δυνάμεις εξακολουθούν να εφαρμόζουν την ίδια πολιτική.

«Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής του “διαίρει και βασίλευε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε, μάλιστα, τις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία ότι δεν ενεργούν προς όφελος του ουκρανικού λαού, αλλά επιδιώκουν τη διάσπαση και την αποδυνάμωση των δύο λαών για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Η επιχειρηματολογία του Πούτιν δεν συνιστά απλώς μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Δύση. Επιχειρεί να παρουσιάσει τις σημερινές δυτικές επιλογές ως συνέχεια ιστορικών σχεδίων εναντίον της Ρωσίας, υποβαθμίζοντας παράλληλα τις ιδεολογικές διαφορές που χαρακτήριζαν τις προηγούμενες συγκρούσεις. Πρόκειται για μια αναθεωρητική ανάγνωση της Ιστορίας, η οποία παρακάμπτει τόσο τον φυλετικό και επεκτατικό χαρακτήρα της ναζιστικής ιδεολογίας όσο και το γεγονός ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

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Μόσχα, η «Τρίτη Ρώμη» – Το μήνυμα προς το Φανάρι

Ιδιαίτερη σημασία για τις σχέσεις της Μόσχας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει η αναφορά του Ρώσου προέδρου στη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης», η οποία συνδέεται με τη ρωσική αυτοκρατορική παράδοση και την αντίληψη περί ιδιαίτερης πνευματικής αποστολής της Ρωσίας.

«Η Μόσχα είναι η Τρίτη Ρώμη, τέταρτη δεν θα υπάρξει», δήλωσε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, μετά την πτώση της Ρώμης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Μόσχα αναδείχθηκε σε διάδοχο της χριστιανικής παράδοσης και θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας.

Η αντίληψη αυτή διατυπώθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα από τον Ρώσο μοναχό Φιλόθεο του Πσκοφ και με την πάροδο των αιώνων απέκτησε ευρύτερες πολιτικές και αυτοκρατορικές διαστάσεις, συνδέοντας τη θρησκευτική παράδοση με την ιστορική αποστολή που αποδίδει στον εαυτό της η Ρωσία.

Η επαναφορά της από τον Πούτιν αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα της αντιπαράθεσης μεταξύ του Πατριαρχείου Μόσχας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το 2024, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε απορρίψει τη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης» ως γεωπολιτική κατασκευή, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν η Πρεσβυτέρα Ρώμη και η Νέα Ρώμη της Κωνσταντινούπολης.

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Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον κ. Βαρθολομαίο, ο Ρώσος πρόεδρος επανέφερε μια αντίληψη που βρίσκεται σε αντίθεση με τη θέση του Φαναρίου για την ιστορική και πνευματική πρωτοκαθεδρία της Κωνσταντινούπολης.

Το ρήγμα μεταξύ των δύο Πατριαρχείων παραμένει βαθύ. Το Πατριαρχείο Μόσχας διέκοψε το 2018 την εκκλησιαστική κοινωνία με το Φανάρι, αντιδρώντας στις διαδικασίες που οδήγησαν στην παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας τον Ιανουάριο του 2019.

Ο ρωσικός πολιτισμός ως «κιβωτός σωτηρίας»

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κουστουρίτσα ρώτησε τον Πούτιν εάν ο ρωσικός πολιτισμός θα μπορούσε να αποτελέσει μια «κιβωτό σωτηρίας» για όσους πιστεύουν στον Χριστό.

«Μπορεί. Απολύτως», απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ως παράδειγμα ανέφερε Ευρωπαίους που, σύμφωνα με τον ίδιο, επέλεξαν να εγκατασταθούν στη Ρωσία προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με βάση τις παραδοσιακές οικογενειακές και θρησκευτικές αξίες. Αναγνώρισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται για μαζικό φαινόμενο.

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Παράλληλα, διεύρυνε την έννοια της «κιβωτού» πέρα από τον χριστιανισμό, κάνοντας αναφορά στους μουσουλμάνους, τους Εβραίους και τους βουδιστές που ζουν στη Ρωσία.

Ο Πούτιν άσκησε επίσης κριτική στις δυτικές χριστιανικές Εκκλησίες, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνονται από τις παραδοσιακές αρχές τους, στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Αντιθέτως, παρουσίασε την προσήλωση της Ορθοδοξίας στις παραδοσιακές αξίες ως στοιχείο που εξακολουθεί να προσελκύει νέους πιστούς.

Η θεωρία περί ιστορικής ενότητας Ρώσων και Ουκρανών

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέφερε και τη θέση του περί ιστορικής ενότητας Ρώσων και Ουκρανών, καλώντας τους δύο λαούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Διευκρίνισε ότι δεν αναφερόταν κατ’ ανάγκην στη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια ενότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέδωσε στην πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας την ευθύνη για την αποβιομηχάνιση και τη δημογραφική συρρίκνωση της χώρας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, χωρίς να αναφερθεί στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής και των συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στους Ουκρανούς στρατιώτες, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «παράδοση», την οποία χαρακτήρισε ταπεινωτική για όσους εξακολουθούν να πολεμούν. Τους κάλεσε, ωστόσο, να περάσουν στο πλευρό της Ρωσίας, το οποίο παρουσίασε ως τη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Η συνέντευξη στον Εμίρ Κουστουρίτσα αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή πολιτική της Μόσχας με μια συγκεκριμένη ιστορική και θρησκευτική αφήγηση. Η Ρωσία παρουσιάζεται ως διαχρονικός στόχος ξένων δυνάμεων, αλλά και ως θεματοφύλακας της Ορθοδοξίας και της βυζαντινής κληρονομιάς. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η γεωπολιτική αντιπαράθεση με τη Δύση αποκτά και μια ευρύτερη ιδεολογική και θρησκευτική διάσταση.