Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στις 22 Νοεμβρίου κλιμακώθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτηθεί η επέμβαση αστυνομικών για την αποκατάσταση της τάξης

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ατόμων με Νανισμό, που διεξάγεται στο Μαρόκο, όταν ποδοσφαιριστές των δύο εθνικών ομάδων πιάστηκαν στα χέρια μετά το τελικό 1-1.

Όλα ξεκίνησαν με λεκτική αντιπαράθεση και σπρωξίματα μετά τη λήξη της αναμέτρησης στις 22 Νοεμβρίου, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και να ακολουθούν γροθιές και κλωτσιές.

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Η συμπλοκή πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε να χρειαστεί η παρέμβαση διαιτητών, μελών των τεχνικών επιτελείων, αλλά και αστυνομικών για να αποκατασταθεί η τάξη.